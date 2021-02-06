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Ерофеев: «Битье дубинками в XXI веке — это не лучше, чем расстрел на дворцовой площади»

06.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский писатель — о протестах в своей стране и действиях властей.

Ерофеев: «Битье дубинками в XXI веке — это не лучше, чем расстрел на дворцовой площади»

— В России произошло новое Кровавое воскресенье, — рассуждает Виктор Ерофеев на Эхе Москвы. — Да, без трупов, но битье дубинками в XXI веке — это не лучше, чем расстрел на дворцовой площади. То есть это запомнится, и это не только десакрализация власти — это ее просто, можно сказать, деградация.

Это Кровавое воскресенье, оно будет, как ни странно, продолжаться еще в том, что эти ребята ночами стояли в этих автобусах, автозаках в жутких условиях.

Что же власть, она специальное делает для того, чтобы они обменялись телефонами, сплотились, превратились в какие-то группы радикально настроенные?

Власть, в общем, надо сказать, делает всё, чтобы возвысить Навального. Мне кажется, она хочет дать ему Нобелевскую премию мира в этом году. Просто прямо туда его толкает. Представляете, у нас будет в колонии Навальный среди обычных таких воришек, и он будет нобелевский лауреат.

Красиво, мне кажется, интересно.

 
 
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Российский писатель — о протестах в своей стране и действиях властей.
 
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