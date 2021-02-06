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Ерофеев: «Битье дубинками в XXI веке — это не лучше, чем расстрел на дворцовой площади»
06.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский писатель — о протестах в своей стране и действиях властей.
— В России произошло новое Кровавое воскресенье, — рассуждает Виктор Ерофеев на
Это Кровавое воскресенье, оно будет, как ни странно, продолжаться еще в том, что эти ребята ночами стояли в этих автобусах, автозаках в жутких условиях.
Что же власть, она специальное делает для того, чтобы они обменялись телефонами, сплотились, превратились в какие-то группы радикально настроенные?
Власть, в общем, надо сказать, делает всё, чтобы возвысить Навального. Мне кажется, она хочет дать ему Нобелевскую премию мира в этом году. Просто прямо туда его толкает. Представляете, у нас будет в колонии Навальный среди обычных таких воришек, и он будет нобелевский лауреат.
Красиво, мне кажется, интересно.
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Российский писатель — о протестах в своей стране и действиях властей.
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