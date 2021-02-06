«Зачистить, уничтожить, истребить». Как в Минске закрывают магазины с национальной символикой

Источник материала: Салiдарнасць

В последнее время популярные в Минске офлайн-магазины сувениров с национальным колоритом были закрыты. С проверками сюда приходили МЧС и ОБЭП, сотрудники двух магазинов осуждены на сутки. Создатели точек рассказали TUT.BY , как на протяжении шести лет все было в порядке, вышимайками закупались МЧС и БРСМ, а теперь они вынуждены закрываться из-за штрафов и проверок.





Symbal.by: «МЧС и БРСМ закупали у нас вышиванки»

Symbal.by появился в 2014 году, первое время магазин работал только онлайн. Все начиналось с культурной инициативы «Арт-Сядзіба», которая инициировала сбор подписей за признание бело-красно-белого флага историко-культурной ценностью.

После этого Павел Белоус решил создать магазин, где будут продавать сувениры и одежду с белорусскими символами. Стартовали с продажи «Погони», бело-красно-белого флага, вышимаек. А в 2017 году открылся еще и офлайн-магазин на Машерова.





— Мы с самого начала позиционировали, что бело-красно-белый флаг и «Погоня» — это не какие-нибудь оппозиционные символы, мы рассказывали, что это национальные символы — первые государственные символы Республики Беларусь, что под ними наша страна была провозглашена независимым государством. И на протяжении этих лет вопросов к нам не возникало, — говорит директор магазина Symbal.by Павел Белоус.

Кроме этого, Symbal участвовал в организации празднования 100-летия БНР, проводили «Мова-фест» и другие мероприятия, рассказывает директор магазина.

Белоус пояснил, что со стороны неизвестных людей «мелкие пакости» все же бывали, но без последствий.

— Кто-то прислал анонимку, что в нашем магазине продается фашистская символика. Пришел сотрудник милиции, осмотрел все, провел опрос. Или кто-то пожаловался на рекламу в метро. Или парня задержали с флагом: он сказал, что купил у нас, к нам пришли, провели опрос. Такие случаи никогда не заканчивались даже возбуждением административного дела, их было мало, — рассказывает Белоус.

Как рассказывает директор магазина, за счет того, что эффект присутствия национальных символов нарастал, люди чаще носили вещи с вышивкой, например или «Погоней». Также из-за событий в Украине их стала лояльно воспринимать власть.

— Они решили, что надо национальное не так сильно репрессировать, потому что кто-то же будет защищать Беларусь, если случится «как с Украиной»? И это будут патриоты. Это вечная игра. Тогда наши действия им были на руку, поэтому нас не трогали. Это как с митингами против интеграции в декабре 2019 года. Северинец тогда водил людей, пока шли переговоры, — и никто их не трогал, чтобы Лукашенко сказал Путину: «Как я могу это подписывать, смотри, у меня ж люди там на площадях стоят!». Сейчас это стало не на руку власти — значит нужно «зачистить, уничтожить, истребить».

По словам Белоуса, за шесть лет работы Symbal.by оброс клиентами из частных и государственных структур.

— МЧС у нас заказывали поло с орнаментом на открытие международного чемпионата по пожарному спорту. БРСМ, когда переняли у нас дни вышиванки, на свои первые мероприятия их у нас заказывали. ОНТ, БТ, СТВ снимали сюжеты, рассказывали, какой у нас есть магазин с национальными символами — да, они никогда не показывали бело-красно-белый флаг или «Погоню».

Федерация профсоюзов приглашала нас на туристическую выставку — там мы делали стенд с белорусскими современными сувенирами. На «Славянский базар» ездили и ставили точку с нашей продукцией, — рассказывает Белоус.

— При этом, сотрудничая с госструктурами, мы никогда не играли в цензуру. Все они знали, что у нас есть в продаже бело-красно-белые флаги. Мы никогда от этого не отказывались. А сейчас была политическая кампания и у них случилось какое-то помешательство — и, видимо, нас решили включить в список врагов белорусской государственности. Начиная с лета нас пытаются постоянно приструнить, — говорит Белоус.

Как Symbal работает последние полгода?

Магазин Symbal на Машерова закрыли летом: милиция изъяла у курьера 419 футболок с надписью «ПСІХОЗ%» — после этого началась серия проверок от ОБЭП, налоговой, МЧС. Белоус объясняет, что претензий к майкам так и не выставили, но сказали, что товар может храниться у структур столько, сколько необходимо.

Инспекторы МЧС выписали штрафы на устранение нарушений, мол, в помещении нельзя вести розничную торговлю. Компания нарушения устранила, переделала проект, но согласовать работу магазина все равно не удалось — сказали переделывать вентиляцию.

Вопросы к товарам Symbal.by возникли и у Минской региональной таможни — посылки с товарами магазина не отправляют за границу. С октября до получателей не дошло около 200 отправлений.

Так последние полгода работал магазин, торговлю перевели в режим онлайн.

30 января в магазин, который также использовали как офис, пришли сотрудники ОБЭП, изъяли документы и имущество и там же задержали четырех работников Symbal.by. В итоге всех их осудили на 15 и 20 суток по статьям 23.34 и 23.4. Что магазину инкриминирует ОБЭП Белоус не знает.

По словам директора, ни письменно, ни устно никаких просьб убрать что-то из продажи они не получали. Но сейчас магазин не может ничего продавать даже онлайн, так как бухгалтер в СИЗО, а 90% продукции изъял ОБЭП.

Белоус рассказывает, что все это время они работают по закону «на все есть необходимая документация, накладные».

— Понятно, что мы не настроены прекращать свою деятельность. Но трудно сказать, как дальше будут развиваться события. Но мы не враги своей страны, мы патриоты, мы любим свою страну и мы имеем право рассказывать и показывать те вещи и идеи, которых мы придерживаемся и которых придерживается на сегодняшний день большинство белорусов.

Белоус говорит, что когда они открывались, то ориентировались примерно на миллионную аудиторию покупателей.

— Сейчас же аудитория, которой интересны эти символы, которая интересуется историей и культурой, она возросла как минимум в четыре раза. Сейчас это четыре миллиона, — оценивает директор магазина.

«Мой модны кут»: «В ТЦ приходили какие-то люди — нам кажется, смотрели, что продается в магазинах»

Магазин «Мой модны кут» находится в торговом центре «Московско-Венский», он работает там с 2013 года, с 2015-го там продают сувениры с национальными символами. Сейчас магазин закрыт, но работает онлайн. Владелец точки Валерий Есипенок задержан, сейчас в СИЗО. Планируется, что предприниматель выйдет на свободу 12 февраля. До него задерживали жену — в тот момент, когда в магазин пришел ОБЭП. А еще раньше приходили из МЧС — нашли нарушения.





Фото с личной страницы Валерия в Facebook

Жена владельца магазина Алена Есипенок предположила, что они были первыми из тех, к кому пришли из ОБЭП.

— Сотрудники даже долго думали и созванивались, выясняли, что делать: какие вещи надо забирать. Изъяли в основному одежду — 70%, все, что с «Погоней» связано, но вышимайки и все, что с орнаментом, осталось. Изъяли также некоторые сувениры, немножко сцягi забирали. Выборочно. Вежливо попросили отдать бухгалтерию за последний год. Как нам сказали, изъяли вещи по двум причинам: чтобы отдать на экспертизу, соответствует ли она сертификатам EAC и соответствует ли продукция сопроводительным документам.

Алена Есипенок рассказала, что магазин пришлось закрыть до устранения нарушений, которые связаны с пожарной безопасностью. Но она понимает, что эта заинтересованность контролирующих органов связана с политической ситуацией в стране, делают это, чтобы магазины «не мозолили глаза».

— Как мне кажется, там несложные нарушения, которые можно устранить. Но поможет ли это устранение открыться вновь — большой вопрос. Штраф выписали, по-моему, на 29 базовых величин. Никаких документов от ОБЭП у меня нет, я знаю, что изъятие товара было, акт был подписан Валерой.

Есипенок говорит, что до проверок устных распоряжений что-то убрать с продажи не было.

— Может быть было бы и проще, если бы кто-то что-то попросил убрать. Конечно, мы говорим, что нет закона, который бы запрещал торговать продукцией БЧБ. Ни указов, ни декретов, ничего.





Фото: facebook.com/mmkutkrama

Но супруга предпринимателя заметила, что перед визитом ОБЭП в торговом центре был подозрительный обход.

— На выходных, за день до моего задержания, в торговый центр приходили какие-то люди — нам кажется, смотрели, что продается в магазинах, — Есипенок говорит, что такое заметили и коллеги.

По словам Алены, с 2015 года к магазину не было никаких вопросов.

— Раньше было такое предубеждение, будто вышимайки — это что-то оппозиционное. Но потом это все переросли, мода пошла, все вернулось к традициям. Это большое дело Паши Белоуса — это он и его компания придумала вышимайки и они способствовали тому, чтобы распространялась любовь к национальному.

Как дальше будет работать «Мой модны кут», неизвестно, Алена ждет мужа, который вернется и примет решение.

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Закрылся и еще один известный офлайновый магазин, где продавали модную одежду с национальным колоритом, LSTR. Он продолжает работать онлайн, но владелец не дал TUT.BY комментарий о причинах закрытия точки на Хоружей.

Также на прошлой неделе милиционеры заинтересовались обложками с «Погоней» от бренда рюкзаков и аксессуаров Vokladki, которые шились с 2014 года. Предпринимателя доставляли во Фрунзенское РУВД. Сейчас он на свободе, магазин продолжает работать, обложек с «Погоней» в продаже нет.