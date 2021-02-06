Девушка снимала видео для TikTok и увидела в зеркале странное отражение. Что это? (видео)

Источник материала: Onliner

Девушка под ником ilianaofl выложила в TikTok короткий ролик, который многих поставил в тупик. Она сняла часть своего интерьера, с отражением которого что-то пошло не так: полка коричневого цвета в зеркале стала белой. Все остальные цвета при этом остались прежними.

Это видео уже собрало почти 800 тысяч просмотров, и их количество продолжает расти. После того, как ролик набрал популярность, в комментариях к посту объяснили вероятную причину оптической иллюзии: она может возникать из-за поверхности полки, которая отражает свет под определенным углом. Благодаря этому создается эффект, который меняет цвет мебели.