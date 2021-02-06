«Каждый третий клиент интересуется моей ориентацией». Задаем стыдные вопросы парню-маникюрщику

Привычная история. Девочки записываются на ногтики — и в большинстве своем записываются тоже к девочкам. Но это не наш метод. Рубрика «Бытовуха» и творческий коллектив, который ей счастливо заведует, нашли мастера по маникюру мужского пола. Паша Сафронов бодро рассказал про реакции коллег по цеху и клиентов. Вспомнил, как резал чужие пальцы и что ему за это было. А также объяснил, как не париться по поводу гендерных стереотипов и преуспевать в этой профессии.
Вот лишь некоторые цитаты из этого видео:
Пришла как-то клиентка. Ей сказали: «Будет мастер Павел». Я вышел пригласить ее в кабинет. Девушка испугалась. Думала, будет маленький-маленький мальчик. А тут я со всей своей массой. Попросил подождать пять минут. И после узнал, что девушка реально раздумывала над тем, чтобы уйти.
Мой самый долгий сеанс длился 8 часов. Это первый день учебы на мастера по маникюру. Я раньше работал физически. И сравнил тот сеанс с разгрузкой двух вагонов угля. Реально было тяжело. У меня болели руки, болела спина, болела голова.
Быть мастером по маникюру, если ты не парень, совсем не зашквар. Хотя я бы наверняка думал бы, что это ненормально, если бы сам не занялся ногтями. «Точно гей! Сто процентов, не мужская профессия! Не для заводского парня». Но жизнь показала, что это нормальная профессия. Тяжелая.
Каждый третий клиент интересуется моей ориентацией. Я показываю, что ношу колечко. Самая странная история по теме про клиентку, которая упрямо доказывала, будто я гей. Когда она приходила в салон и я слышал ее голос из-за двери, спина становилась мокрой. Весь сеанс меня пилила. Как-то не выдержал, говорю: «Вы сюда приходите желчь свою слить? У меня жена, дети». — «Это не показатель!»
Первое время мне было не то чтобы стыдно — неуютно. Слишком много внимания. О стыде мне говорили люди со стороны. Мужчины, понятное дело. Я работал в одной студии. Возле торгового центра все время стояли таксисты. Суровые ребята. Я проходил как-то мимо, один говорит: «Педик мне сделаешь?» — «Педикюр сделаю». — «Нет, ты же все понял». — «Я заканчиваю вечером, после можем обсудить, кто и кому что может сделать». Я вышел, их было девять. Сказал: «Если под меня кто-то попадет, живым не выпущу». Потом здоровались, кофе вместе пили, курили.