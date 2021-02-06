«Каждый третий клиент интересуется моей ориентацией». Задаем стыдные вопросы парню-маникюрщику

Источник материала: Onliner

Привычная история. Девочки записываются на ногтики — и в большинстве своем записываются тоже к девочкам. Но это не наш метод. Рубрика «Бытовуха» и творческий коллектив, который ей счастливо заведует, нашли мастера по маникюру мужского пола. Паша Сафронов бодро рассказал про реакции коллег по цеху и клиентов. Вспомнил, как резал чужие пальцы и что ему за это было. А также объяснил, как не париться по поводу гендерных стереотипов и преуспевать в этой профессии.