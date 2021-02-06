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Власти объяснили, почему строительство "Газпром центра" в Минске превратилось в долгострой
Источник материала: Партизан
Строительство "Газпром центра", который уже шестой год возводится на месте столичного автовокзала "Московский", движется не так быстро, как ожидалось, и в этом в первую очередь виноваты инвесторы, недооценившие ситуацию на площадке, рассказал первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.
"Стройка развивается не так быстро, как хотелось бы. Основная причина — недооценка инвестором ситуации на площадке. Были некоторые неточности в определении несущей способности грунтов, и получилось то, что получилось, — немного застряли со свайными полями, пришлось делать пересчет и усиление", - заявил он. Слова Микуленка в пятницу приводит официальный телеграм-канал ведомства.
Чиновник пояснил, что уже готова нижняя часть фундаментов, еще раз идет их оценка. В том случае, если все расчетные показатели подтвердятся, строительство продолжится.
"Сопровождение стройки осуществляет наш научный институт, который курировал возведение Национальной библиотеки. Прежде работала российская компания, не имевшая опыта на этой территории", - пояснил Микуленок.
Окончательные сроки возведения "Газпром центра" будут определены, когда выдадут все проектные решения, заявил представитель Мингорисполкома.
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Строительство "Газпром центра", который уже шестой год возводится на месте столичного автовокзала "Московский", движется не так быстро, как ожидалось, и в этом в...
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