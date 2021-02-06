Reuters: власти США хотят в разы увеличить квоту приема беженцев





ФОТО: PIXABAY.COM









Таким образом в этом году США готовы принять 22 тысячи беженцев из Африки, 19 тыс. из Азии, 4 тыс. из Европы, и еще 12,5 тыс. из любого региона мира.





Джозеф Байден вынужден наращивать темпы приема беженцев после того, как его предшественник сократил квоту до 15 тысяч человек в год.