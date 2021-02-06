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Reuters: власти США хотят в разы увеличить квоту приема беженцев
Источник материала: Партизан
Квоту приема беженцев новые власти США планируют увеличить до 62,5 тысяч человек в этом году и до 125 тысяч - в следующем. Это в разы больше, чем в последний год правления Дональда Трамп.
ФОТО: PIXABAY.COM
Таким образом в этом году США готовы принять 22 тысячи беженцев из Африки, 19 тыс. из Азии, 4 тыс. из Европы, и еще 12,5 тыс. из любого региона мира.
Джозеф Байден вынужден наращивать темпы приема беженцев после того, как его предшественник сократил квоту до 15 тысяч человек в год.
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Квоту приема беженцев новые власти США планируют увеличить до 62,5 тысяч человек в этом году и до 125 тысяч - в следующем. Это в разы больше, чем в последний год...
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