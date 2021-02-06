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Фотофакт. Как «красно-зеленеет» Минск к тому самому собранию
06.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля. Центр столицы уже какое-то время анонсирует своим видом приближающееся шоу.
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Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля. Центр столицы уже какое-то время анонсирует своим видом приближающееся шоу.
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