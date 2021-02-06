ЕС готов поддержать демократическую Беларусь различными средствами

Евросоюз не бросит Беларусь после демократических преобразованиях, которые произойдут после смены режима Александра Лукашенко.





Такой вывод можно сделать из совместного заявления, с которым выступили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вaрхей.

Документ был опубликован 5 февраля пресс-службой Еврокомиссии — он приурочен к Международному дню солидарности с Беларусью, который пройдет 7 февраля.

В заявлении указано, что в последнее время «ЕС увеличил помощь народу Беларуси». Кроме этого, отметили еврочиновники, Брюссель «готов поддержать демократическую Беларусь различными средствами, в том числе посредством всеобъемлющего плана экономической поддержки».