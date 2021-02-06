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В Тель-Авиве прошло шествие с 9-метровым бело-красно-белым флагом

06.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Тель-Авиве прошло шествие с 9-метровым бело-красно-белым флагом

  • 6.02.2021, 10:58
В Тель-Авиве прошло шествие с 9-метровым бело-красно-белым флагом

Израильтяне поддержали свободных белорусов.

Вчера на набережной Тель-Авива состоялось музыкальное шествие с 9-метровым бело-красно-белым флагом, организованное движением «Израиль за Свободную Беларусь», сообщает телеграм-канал «Баста!».

Несмотря на локдаун в Израиле, в шествии приняли участие более 50 человек. Среди участников был музыкант-ударник из Минска Ваня Кабашников, осенью зажигавший на демонстрациях протеста в столице Беларуси, но вынужденный уехать за границу из-за преследования властей.

Акция солидарности с белoрусами прошла в пятницу также на юге Израиля в городе Эйлате, расположенном на берегу Красного моря. В ней принял участие израильтянин, пострадавший от рук белорусских силовиков в августе 2020 года и побывавший в следственном изоляторе на Окрестина.





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Теги: Минск
 
 
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Израильтяне поддержали свободных белорусов.
 
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