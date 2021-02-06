Источник материала: Хартия'97

Медики создали уникальную молекулу, способную победить болезнь Альцгеймера 1 6.02.2021, 10:54

Лекарство было разработано в Калифорнийском университете.

Синтез новых белков в головном мозге необходим для правильного функционирования нейронов и, в частности, для консолидации памяти. Неврологи говорят о том, что именно нарушения в синтезе белков могут стоять за проблемами с памятью при болезни Альцгеймера, пишет Medical Express .

Данную проблему способна обратить вспять синтетическая молекула, усиливающая синтез белка (ISRIB). Такая молекула была разработана Питером Уолтером из Калифорнийского университета. Группа ученых из Университета Нью-Йорка и Федерального университета Рио-де-Жанейро попыталась понять, может ли ISRIB восстановить синаптическую пластичность - способность мозга изменяться для обучения - и память.

Было подтверждено, что у пациентов с болезнью Альцгеймера нарушен синтез белка. Далее ученые проверили, может ли ISRIB спасти память у мышей с болезнью Альцгеймера. Оказалось, ISRIB действительно способен восстанавливать функции памяти у животных, синаптическую пластичность, а также синтез белка в гиппокампе. Причем, молекула работала даже на поздних стадиях развития нейродегенеративного заболевания.

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