Источник материала: Хартия'97

Российский олигарх Потанин отдаст половину всех денег «Норникеля» 6.02.2021, 10:48

В бюджет пострадавшего Норильска попадет лишь 0,5% от суммы.

Арбитражный суд Красноярского края в пятницу удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с «дочки» «Норникеля» - «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК) - ущерба в связи с аварией на норильской ТЭЦ, сообщает finanz.ru .

За ЧП с разливом 20 тысяч тонн нефтепродуктов, которое стало крупнейшей экологической катастрофой в регионе с 1990х, компания, подконтрольная миллиардеру Владимиру Потанину, заплатит 146,177 млрд рублей.

Крупнейший штраф в новейшей истории юристам «Норникеля» удалось уменьшить всего на 2 млрд рублей. Изначально Росприроднадзор требовал 148 млрд, а сама компания оценила ущерб в 7 раз меньше - 21,4 млрд.

Из присужденных денег в бюджет пострадавшего Норильска уйдет лишь 0,5%, сообщает «Интерфакс». Почти всю сумму - 145,492 млрд рублей - заберет себе федеральная казна.

«Мы счастливы, мы победили или выиграли. Никогда в истории страны такого не было», - заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова (ее цитирует ТАСС).

Чтобы расплатиться с государством «Норникелю» придется отдать почти половину всех денег, что есть у компании на счетах, следует из отчетности по МСФО.

На 30 июня (последний доступный отчетный период) компания имела 4,84 млрд долларов в виде денежных средств и их эквивалентов. Это депозиты, размещенные как в рублях, так и в иностранной валюте.

Потанин, как следует из отчетности, готовился к уплате штрафа. За первую половину года «денежная кубышка» «Норникеля» выросла на 1,8 млрд долларов.

Для этого пришлось резко сократить капитальные затраты, которые за полгода составили около 519 млн долларов при годовом плане более 2 млрд, а также привлечь 2,3 млрд долларов долга.

По словам Радионовой, Росприроднадзор готов к тому, что «Норникель» обратится в апелляционные инстанции, но призывает заплатить назначенную сумму.

Акции «Норникеля» падают на МосБирже, несмотря на предсказуемое решение суда. На 15.16 мск они дешевеют на 3,17%, до 24964 рубля за штуку, что отрезает от капитализации компании 130 млрд рублей.

С учетом резерва под выплату экологического штрафа общая сумма дивидендов «Норникеля» сократится на 1,3 млрд долларов, до 3,5 млрд, оценивали ранее аналитики «Атон».

Это резко сократит дивидендную доходность - с нынешних 7,8% до 2,9%. Оспорить сумму штрафа «Норникелю» вряд ли удастся, но шансы договориться на рассрочку выплат все же есть, полагает «Атон».

«Норникель» внимательно изучит постановление суда после получения его полного текста, заявила пресс-служба компании, напомнив, что «в соответствии с российским законодательством решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его изготовления в полном объеме, если оно не будет обжаловано».

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