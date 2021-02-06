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Тысячи фур скопилось на границе Беларуси и ЕС

06.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Тысячи фур скопилось на границе Беларуси и ЕС

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  • 6.02.2021, 10:10
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Тысячи фур скопилось на границе Беларуси и ЕС
Фото: tut.by

Самые большие очереди — в пунктах пропуска с Литвой.

Огромные очереди на границе со странами Евросоюза (в первую очередь с Литвой) сохраняются и утром 6 февраля, сообщают naviny.online.

По данным Госпогранкомитета на 08:00, на литовском направлении скопилось более 960 фур:

«Каменный Лог» — более 300;

«Бенякони» — более 240;

«Котловка» — более 200;

«Привалка» — более 150.

Выезда в Латвию ожидают более 120:

«Григоровщина» — более 70;

«Урбаны» — более 50.

В Польше есть очередь лишь в одном пункте пропуска:

«Брузги» — более 60.

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Самые большие очереди — в пунктах пропуска с Литвой.
 
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