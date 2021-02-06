|
Посмотрите, как выглядели «световые столбы» под Минском
Источник материала: Tut.by
Вчера, 5 февраля, примерно в 21.00 над Ратомкой (Минский район) заметили необычное зрелище — световые столбы. Фото этого явления
«Вновь в пригороде Минска можно наблюдать световые столбы. Свет фонарей и парение в воздухе ледяных кристаллов образует разноцветные причудливые колонны, которые от самой земли устремляются высоко в небо. Сказочно красиво!» — говорится в описании.
Как ранее
Явление вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе. Кристаллы стремятся занять горизонтальную позицию при падении в воздухе, вид светового столба зависит от их взаимного расположения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Физика светового столба та же, что и солнечного.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)