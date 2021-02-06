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Посмотрите, как выглядели «световые столбы» под Минском

06.02.2021 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера, 5 февраля, примерно в 21.00 над Ратомкой (Минский район) заметили необычное зрелище — световые столбы. Фото этого явления появилось в сообществе «Природа Беларуси».


Фото: Андрей Лейчик / «Природа Беларуси»

«Вновь в пригороде Минска можно наблюдать световые столбы. Свет фонарей и парение в воздухе ледяных кристаллов образует разноцветные причудливые колонны, которые от самой земли устремляются высоко в небо. Сказочно красиво!» — говорится в описании.


Фото: Андрей Лейчик / «Природа Беларуси»

Фото: Андрей Лейчик / «Природа Беларуси»

Как ранее пояснял астроном-любитель Андрей Лейчик, физика светового столба та же, что и солнечного: световые столбы представляют собой вертикальную полосу света, которую ночью можно наблюдать, например, при свете луны.

Явление вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе. Кристаллы стремятся занять горизонтальную позицию при падении в воздухе, вид светового столба зависит от их взаимного расположения.

 
Теги: Минск
 
 
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Физика светового столба та же, что и солнечного.
 
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