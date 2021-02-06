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Дуров сообщил, что Telegram заблокировал «проблемные каналы» с личными данными

06.02.2021 11:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Павел Дуров попросил пользователей не распространять призывы к насилию. Об этом пишет TJournal.


Фото: Reuters

Основатель Telegram рассказал, что сначала мессенджер заблокировал каналы с личными данными участников протестов в России. Одновременно с этим появились каналы с адресами и телефонами судей, прокуроров, правоохранителей, журналистов и медиаменеджеров.

По его словам, в комментариях к записям главного из подобных каналов — «Каратели Тут» — звучали призывы к насилию. Он напомнил, что подобное противоречит правилам мессенджера. Дуров отметил, что прежде чем блокировать такие каналы Telegram «тщательно анализировал ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением».

Но, по словам Дурова, из-за существования таких каналов Apple уже больше недели не дает одобрения на выход экстренного обновления Telegram для iOS. Поэтому 5 февраля мессенджер решил заблокировать «проблемные каналы» с личными данными.

«Прошу авторов публичных Telegram-каналов не распространять призывы к насилию и личные данных других людей. Благодаря этому мы сможем продолжить обновлять Telegram в App Store и Google Play, последовательно применяя наши правила ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов», — написал Павел Дуров.

 
 
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И попросил пользователей не распространять призывы к насилию.
 
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