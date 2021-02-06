Правительство утвердило размер подарков сельхозорганизациям

















В документе уточняется, что за счет этих средств облисполкому, райисполкому и сельскохозяйственным организациям, которым объявлена благодарность президента за значительные достижения в области сельского хозяйства, вручаются:





облисполкому — подарочный сертификат на сумму 20 тыс. базовых величин, которая направляется на цели, определяемые решением облисполкома;





райисполкому и сельскохозяйственной организации — ценный подарок стоимостью не более 3200 базовых величин каждому.