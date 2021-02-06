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Эйсмонт предложил в Беларуси ввести уголовное преследование за призывы к санкциям. Ему вообще не с кем разговаривать - нет оппонентов

06.02.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Такое мнение высказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.


Иван Эйсмонт. Скриншот видео "Беларусь 1"

Во время передачи директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук заметил, что патриоты среди оппозиции и патриоты среди провластно настроенных граждан за границей ведут себя одинаково: они защищают интересы родной страны. В то же время он констатировал, что среди оппозиции есть люди, которые, находясь за рубежом, наоборот, призывают к введению санкций и свержению государственного строя.

"Надо просто ввести уголовное преследование за призывы к санкциям в отношении предприятий, родной страны", - ответил Иван Эйсмонт.
Декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин в свою очередь привел в пример Соединенные Штаты Америки. Он отметил, что сторонники различных политических сил могут оскорблять друг друга, нецензурно выражаться в отношении власти, но никогда не будут призывать к санкциям против США или к отмене спортивных мероприятий в стране. "Его бы просто заклеймили как на официальном уровне, так и не на официальном", - сказал он.

Иван Эйсмонт также посетовал, что в Беларуси мало конструктивной оппозиции, с которой можно было бы вести диалог, в том числе журналистам. По его словам, телеканалы часто упрекают за то, что они не приглашают в студию оппонентов власти. "О чем разговаривать, если на протяжении 15 лет (ведь были попытки, мы звали) одно и то же: уходи, уходи, уходи. Где найти тех людей, с которыми можно будет разговаривать, тех, которые будут бороться за власть, с политическим строем и при этом разговаривать?" - задался он вопросом.
 
 
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Такое мнение высказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
 
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