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Сборная Беларуси по хоккею откроет чемпионат мира матчем с командой Словакии

06.02.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известно расписание матчей хоккейного чемпионата мира-2021, который мог пройти в Минске, но из-за санкций пройдет полностью в Риге.




Сборная Беларуси сыграет в группе «А», матчи которой пройдут на льду Олимпийского спортивного центра.

В первом поединке 21 мая команда Михаила Захарова сразится со сборной Словакии. Завершат групповой этап белорусы матчем с россиянами 1 июня.

Напомним, четыре лучшие команды группы продолжат путь в четвертьфинале. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня.

21 мая. Беларусь – Словакия ( –)
23 мая. Швеция – Беларусь (16:15)
24 мая. Чехия – Беларусь (20:15)
26 мая. Беларусь – Великобритания (20:15)
28 мая. Дания – Беларусь (20:15)
30 мая. Беларусь – Швейцария (16:15)
1 июня. Россия – Беларусь (20:15)
 
Теги: Минск
 
 
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Известно расписание матчей хоккейного чемпионата мира-2021, который мог пройти в Минске, но из-за санкций пройдет полностью в Риге.
 
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