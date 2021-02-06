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Сборная Беларуси по хоккею откроет чемпионат мира матчем с командой Словакии
Источник материала: Партизан
Известно расписание матчей хоккейного чемпионата мира-2021, который мог пройти в Минске, но из-за санкций пройдет полностью в Риге.
Сборная Беларуси сыграет в группе «А», матчи которой пройдут на льду Олимпийского спортивного центра.
В первом поединке 21 мая команда Михаила Захарова сразится со сборной Словакии. Завершат групповой этап белорусы матчем с россиянами 1 июня.
Напомним, четыре лучшие команды группы продолжат путь в четвертьфинале. Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня.
21 мая. Беларусь – Словакия ( –)
23 мая. Швеция – Беларусь (16:15)
24 мая. Чехия – Беларусь (20:15)
26 мая. Беларусь – Великобритания (20:15)
28 мая. Дания – Беларусь (20:15)
30 мая. Беларусь – Швейцария (16:15)
1 июня. Россия – Беларусь (20:15)
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Известно расписание матчей хоккейного чемпионата мира-2021, который мог пройти в Минске, но из-за санкций пройдет полностью в Риге.
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