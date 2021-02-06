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Бергер: режим Лукашенко должен понимать, что ответственные за репрессии могут быть привлечены к ответу

06.02.2021 11:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По словам статс-секретаря МИД ФРГ Мигеля Бергера, Европа заметила не только «впечатляющее мужество гражданского общества в Беларуси», но и «репрессии полиции».

Бергер: режим Лукашенко должен понимать, что ответственные за репрессии могут быть привлечены к ответу

«Уже 30 тысяч человек были задержаны. В стране около 200 политических заключенных. И до сих пор нет ни одного дела, заведенного на сотрудника правоохранительных органов», — отметил представитель внешнеполитического ведомства в интервью DW.

Он напомнил, что ЕС уже принял три пакета санкций в отношении белорусского режима. Теперь же, чтобы дать понять, серьезность намерений, «мы хотим показать, что те, кто несет ответственность за эти репрессии, за нарушения прав человека, могут быть привлечены к ответу».

Дипломат отметил, что будет оказана помощь в документировании преступлений и репрессий режима против участников мирных демонстраций, причем таких, которые могут быть использованы в суде.

По его словам, есть две возможности делать это: через комиссию ООН по правам человека в Женеве; через поручение различным NGO собирать такие доказательства.

«Мы ведем диалог на эту тему с различными организациями, и, замечу, это инициатива, исходящая не только от Германии. Есть целый ряд европейских стран, которые нас поддерживают. Мы хотим обеспечить, чтобы доказательства преступлений действующих лиц были зафиксированы, и тем самым создана база для дальнейшего судебного разбирательства», — подчеркнул представитель МИД.

Он предложил не бежать впереди паровоза и не говорить пока о создании какого-либо международного трибунала для Беларуси, так как для начала надо сделать первый шаг — собрать и сохранить доказательства в таком виде, чтобы в дальнейшем их можно было использовать в суде. А как это будет реализовано на практике, надо будет решить в дальнейшем.

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По словам статс-секретаря МИД ФРГ Мигеля Бергера, Европа заметила не только «впечатляющее мужество гражданского общества в Беларуси», но и «репрессии полиции».
 
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