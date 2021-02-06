Спор не утихает, хотя казалось бы... Российское посольство снова высказалось о Тадеуше Костюшко

Источник материала: Onliner

Вчера Национальный исторический музей в своем Instagram сделал пост , посвященный Тадеушу Костюшко. В нем сотрудники музея отметили, что знаменитый шляхтич родился 275 лет назад. Вскоре в комментариях появилось российское посольство. После непродолжительной беседы представители посольства заявили, что «назвать Костюшко белорусским „национальным героем“ = расписаться в своем историческом невежестве». Позже о ситуации высказался и пресс-секретарь МИД Беларуси, который заявил, что белорусский народ для себя своих героев определил, а спор о роли Костюшко должен вестись в рамках экспертной и конструктивной дискуссии (подробнее — здесь ). Но на этом все не закончилось.

После, казалось бы, завершенного диалога представители посольства России все же решили продолжить дискуссию. На этот раз они опубликовали пост, в котором процитировали письмо Костюшко, написанное в 1789 году. Приводим опубликованное ими целиком.

— В заявлении пресс-секретаря МИД Беларуси обозначен тезис, что спор о роли Тадеуша Костюшко в белорусской истории «должен вестись в рамках экспертной и конструктивной дискуссии». Согласны с такой позицией. Возможно также, что профессионалы-историки обратят внимание и на письмо Т. Костюшко, написанное им в мае 1789 года и опубликованное на языке оригинала в сборнике документов Pisma Tadeusza Kościuszki (Warszawa, 1947, s. 45—46):

«Przyzwyczajać ich [Rusinów] potrzeba do polskiego języka, niech w polskim języku wszystkie ich nabożeństwa będą. Z czasem duch polski w nich wejdzie. Za nieprzyjaciela sądzić będą potem tego, który by nie umiał języka narodowego...»

(«Приучать их [русинов] надо к польскому языку, пусть по-польски все их службы будут. Со временем дух польский в них войдет. За врага будут потом считать того, кто бы не знал языка народного»).

Комментарии к этому посту скрыты, поэтому многие пользователи переместились в Instagram Национального исторического музея.