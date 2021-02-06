ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спор не утихает, хотя казалось бы... Российское посольство снова высказалось о Тадеуше Костюшко

06.02.2021 12:01 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вчера Национальный исторический музей в своем Instagram сделал пост, посвященный Тадеушу Костюшко. В нем сотрудники музея отметили, что знаменитый шляхтич родился 275 лет назад. Вскоре в комментариях появилось российское посольство. После непродолжительной беседы представители посольства заявили, что «назвать Костюшко белорусским „национальным героем“ = расписаться в своем историческом невежестве». Позже о ситуации высказался и пресс-секретарь МИД Беларуси, который заявил, что белорусский народ для себя своих героев определил, а спор о роли Костюшко должен вестись в рамках экспертной и конструктивной дискуссии (подробнее — здесь). Но на этом все не закончилось.

После, казалось бы, завершенного диалога представители посольства России все же решили продолжить дискуссию. На этот раз они опубликовали пост, в котором процитировали письмо Костюшко, написанное в 1789 году. Приводим опубликованное ими целиком.

— В заявлении пресс-секретаря МИД Беларуси обозначен тезис, что спор о роли Тадеуша Костюшко в белорусской истории «должен вестись в рамках экспертной и конструктивной дискуссии». Согласны с такой позицией. Возможно также, что профессионалы-историки обратят внимание и на письмо Т. Костюшко, написанное им в мае 1789 года и опубликованное на языке оригинала в сборнике документов Pisma Tadeusza Kościuszki (Warszawa, 1947, s. 45—46):

«Przyzwyczajać ich [Rusinów] potrzeba do polskiego języka, niech w polskim języku wszystkie ich nabożeństwa będą. Z czasem duch polski w nich wejdzie. Za nieprzyjaciela sądzić będą potem tego, który by nie umiał języka narodowego...» 

(«Приучать их [русинов] надо к польскому языку, пусть по-польски все их службы будут. Со временем дух польский в них войдет. За врага будут потом считать того, кто бы не знал языка народного»).

Комментарии к этому посту скрыты, поэтому многие пользователи переместились в Instagram Национального исторического музея.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера Национальный исторический музей в своем Instagram сделал пост, посвященный Тадеушу Костюшко. В нем сотрудники музея отметили, что знаменитый шляхтич родился 275...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ответ на высылку дипломатов Швеция усилит давление на российский режим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by