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Спор не утихает, хотя казалось бы... Российское посольство снова высказалось о Тадеуше Костюшко
Источник материала: Onliner
Вчера Национальный исторический музей в своем Instagram сделал
После, казалось бы, завершенного диалога представители посольства России все же решили продолжить дискуссию. На этот раз они
— В заявлении пресс-секретаря МИД Беларуси обозначен тезис, что спор о роли Тадеуша Костюшко в белорусской истории «должен вестись в рамках экспертной и конструктивной дискуссии». Согласны с такой позицией. Возможно также, что профессионалы-историки обратят внимание и на письмо Т. Костюшко, написанное им в мае 1789 года и опубликованное на языке оригинала в сборнике документов Pisma Tadeusza Kościuszki (Warszawa, 1947, s. 45—46):
«Przyzwyczajać ich [Rusinów] potrzeba do polskiego języka, niech w polskim języku wszystkie ich nabożeństwa będą. Z czasem duch polski w nich wejdzie. Za nieprzyjaciela sądzić będą potem tego, który by nie umiał języka narodowego...»
(«Приучать их [русинов] надо к польскому языку, пусть по-польски все их службы будут. Со временем дух польский в них войдет. За врага будут потом считать того, кто бы не знал языка народного»).
Комментарии к этому посту скрыты, поэтому многие пользователи переместились в Instagram Национального исторического музея.
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Вчера Национальный исторический музей в своем Instagram сделал пост, посвященный Тадеушу Костюшко. В нем сотрудники музея отметили, что знаменитый шляхтич родился 275...
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