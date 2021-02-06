Секс-символ ушел из биатлона. Его замучили проблемы со здоровьем, зато в личной жизни - полная идиллия

Источник материала: Tut.by

Четырехкратный чемпион мира и трехкратный призер Олимпиады Симон Шемпп в 32 года завершил спортивную карьеру. Тарьей Бё на прощание признался, что Шемпп — самый уважаемый им биатлонист, а девушка Симона, биатлонистка Франциска Пройс, написала в инстаграм: «Ты всегда будешь моим номером один». Чем Шемпп запомнится биатлонным болельщикам — в материале SPORT.TUT.BY.



Фото из инстаграма Симона Шемппа

Крутой старт и загадочные проблемы со здоровьем

Симон Шемпп дебютировал на Кубке мира в 2009 году и сразу пробился в очковую зону — 24-е место в индивидуалке Ванкувера. На Олимпиаде-2010 21-летний Шемпп уже был участником мужской эстафетной четверки сборной Германии, которая заняла пятое место. На чемпионате мира в Хантах в том же году Симон впервые стал чемпионом мира — золото в миксте.

Талантливый немец готовился полноценно заявить о себе во взрослом биатлоне в сезоне 2010/2011, но Шемппа неожиданного начали мучить загадочные проблемы со здоровьем. В итоге он выдал скомканный сезон 2010/2011 — всего шесть гонок почти за полгода.



Фото из инстаграма Симона Шемппа

Остальное время Шемпп тратил на медобследования, которые толком не давали результатов. Врачи разводили руками и не могли найти причину плохого самочувствия спортсмена, что очень било по его моральному состоянию.

— Одно время я хотел все бросить и найти другое занятие, — вспоминал Симон. — Однако мне удалось найти правильный баланс в своем организме. И я очень боюсь его потерять. Мне кажется, второй такой болезни я не переживу в психическом плане.

Лучшие годы карьеры, медали ЧМ и Олимпиад

Он смог восстановиться и полноценно вернуться в большой спорт уже в следующем сезоне. А в 2014 году Шемпп впервые стал призером Олимпиады, заняв второе место в мужской эстафете Сочи. Тот сезон 25-летний биатлонист завершил на 10 месте тотала — и это был лишь разбег.

После Сочи начались лучшие годы в карьере Шемппа. В 2015-м он во второй раз стал чемпионом мира — на этот раз в мужской эстафете. На протяжении следующих трех сезонов немец не выпадал из первой пятерки общего зачета и заработал себе репутацию мощнейшего финишера. Спурты на последних метрах дистанции в исполнении Шемппа, Шипулина и Фуркада успели стать биатлонной классикой.



Фото из инстаграма Симона Шемппа

В 2017 году Симон завоевал личное золото на чемпионате мира, финишировав первым в масс-старте Хохфильцена, а также во второй раз в карьере выиграл золото в миксте. Через год, на играх в Пхенчхане, немец положил в копилку еще две олимпийские награды — серебро масс-старта и бронзу эстафеты.

Казалось бы, с таким опытом и бэкграундом самое время подвинуть Фуркада с мирового олимпа. Но тут стабильность и здоровье Шемппа дали трещину.

Операция, мучительное восстановление и прощание с биатлоном

У Симона Шемппа начались проблемы со спиной. Весной 2018-го он перенес операцию на плече и много времени посвятил восстановлению.



Фото из инстаграма Симона Шемппа

В 2018/2019-м Шемпп принял участие только в половине этапов Кубка мира и ни разу не отметился на подиуме в личной гонке. Тот сезон немец завершил досрочно.

— Мы с тренерами и врачами приняли решение прекратить серьезные нагрузки, чтобы в будущем иметь возможность снова приступить к тренировкам. Практически все начало сезона я провел в резерве из-за проблем со спиной. Да, на Олимпийских играх в Пхенчхане все было хорошо, но последствия были катастрофическими, — написал тогда в инстаграме призер Олимпиады. — Вместо того, чтобы тренироваться и восстанавливаться, я был вынужден постоянно следить за своими травмами. Это работало некоторое время, но, к сожалению, не всегда. Сейчас я вынужден сделать паузу.

Сезон 2019/2020 четырехкратный чемпион мира и вовсе провел, курсируя между Кубком мира и IBU. Шемпп даже фигурировал в первоначальной заявке сборной Германии на ЧЕ-2020 в Раубичах, но позже объявил, что континентальное первенство он пропустит.



Фото из инстаграма Симона Шемппа

Осенью 2020-го немец словно дал себе последний шанс на возвращение в мировую элиту. Он убеждал окружающих и в первую очередь себя, что проблемы со здоровьем отступили.

— Впервые я чувствую себя здоровым ментально и физически, как перед Олимпиадой-2018. Признаюсь, что я уже не так уверен в себе, как раньше. Уверенность в себе основана на хороших результатах, и я должен сначала начать их показывать, чтобы вновь обрести ее. Но я убежден, что во мне есть потенциал, — говорил он в ноябре 2020-го.

По факту в текущем сезоне Шемпп провел лишь две гонки в Оберхофе, заняв 45-е и 58-е места, и в конце января заявил, что на этом биатлона с него, пожалуй, хватит.



Фото из инстаграма Симона Шемппа

— Я всегда отдавал этому виду спорта 100 процентов и всегда хотел соответствовать своим стандартам. Позади десятки тысяч тренировочных километров, бесчисленные литры пота и множество невзгод. Это окупилось.

Это было невероятно интенсивное, трудное, поучительное, но, прежде всего, прекрасное и успешное путешествие, — заявил Шемпп в прощальном обращении.

Решение о завершении карьеры немец назвал самым трудным в жизни, но признался, что «больше не может быть биатлонистом, которым был долгое время, ни на соревнованиях, ни на тренировках».

Милые проводы от биатлонных топов

Биатлонные топы устроили Симону очень теплые проводы из биатлона, опубликовав ностальгические фото в инстаграме.

Тарьей Бё назвал Шемппа спортсменом, которого он уважает больше всего.

— Слухи об этом немецком парне ходили в Норвегии, еще когда ему было 17… Так что я знал, кто ты такой, еще до нашей встречи. На протяжении последних 15 лет было столько запоминающихся гонок. И как венец этого — отличная дружба. У тебя невероятная карьера, Симон, — написал Бё-старший.

— Так много совместных гонок — и всегда с взаимным уважением! Спасибо, Симон, и добро пожаловать в жизнь после спорта, — упомянул в посте Шемппа Мартен Фуркад.

— Симон, спасибо за отличную дружбу, твой тихий сон, невероятный бойцовский дух, амбиции, ловкость, справедливость и честность, твою надежность и успехи, которые мы смогли отпраздновать вместе. А теперь — всего наилучшего в будущем, — написал немецкий биатлонист Бенедикт Долль.

— Всего хорошего в будущем и поздравления с отличной карьерой. Ну и добро пожаловать на биатлонную пенсию, — с юмором обратилась к Симону Магдалена Нойнер.

Прозвище секс-символа и личное счастье

Несмотря на взлеты и падения в спорте, Шемпп подчеркивал: главное, что у него «все просто замечательно в личной жизни». Он, хоть и считается биатлонным секс-символом, никогда не имел репутации ловеласа.



Фото из инстаграма Симона Шемппа

СМИ известно только о двух романах биатлониста. На заре карьеры Шемпп встречался с подругой по сборной Мириам Гесснер. Но в 2012 году пара распалась. Симон и Мири просили журналистов не копаться в их личной жизни и на многочисленные вопросы о причинах расставания лишь отвечали: «Мы остались друзьями».

Гесснер уже несколько лет как любящая мама двух малышей и супруга немецкого горнолыжника Феликса Нойройтера.

Симон же счастлив в отношениях с действующей биатлонисткой Франциской Пройс. Они редко делятся подробностями личной жизни в соцсетях, но иногда балуют подписчиков милыми и забавными снимками.

Вот спортивная пара празднует Рождество.



Фото из инстаграма Франциски Пройс

А здесь Симон и Франци отдыхают в Таиланде.



Фото из инстаграма Франциски Пройс

Радостный Шемпп в день 30-летия — и сюрприз от возлюбленной вашему вниманию.



Фото из инстаграма Симона Шемппа

Кстати, по случаю завершения карьеры Шемппа Франци Пройс опубликовала трогательную подборку их фото и написала: «Для меня ты всегда номер один».