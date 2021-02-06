Собака или человек? Оптическая иллюзия фотографии фигуры в заснеженном лесу сбивает с толку

Источник материала: Tut.by

Один обычный снимок сбил с толку пользователей Сети — одни видят на ней человека, идущего в лес, другие — черного пуделя. Об этом пишет Daily Mail.

An optical illusion for tonight. First you see a man running into the snow … and then … pic.twitter.com/R9Lj1mlR5X — nxthompson (@nxthompson) February 4, 2021

Снимок, сделанный в заснеженном лесу, разошелся по Facebook и Twitter. Пользователи спорят — это человек с всклокоченными волосами и рюкзаком, повернутый к нам спиной, или же бегущая к нам собака?

На деле это все же черный пудель, идущий к камере.

Стоит отметить, что те пользователи, которые рассмотрели собаку с нескольких попыток, перестали видеть всклоченного человека с рюкзаком. Некоторые пса видят сразу, а другим не удается ее увидеть даже после нескольких попыток.