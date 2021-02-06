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Собака или человек? Оптическая иллюзия фотографии фигуры в заснеженном лесу сбивает с толку

06.02.2021 12:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один обычный снимок сбил с толку пользователей Сети — одни видят на ней человека, идущего в лес, другие — черного пуделя. Об этом пишет Daily Mail.

Снимок, сделанный в заснеженном лесу, разошелся по Facebook и Twitter. Пользователи спорят — это человек с всклокоченными волосами и рюкзаком, повернутый к нам спиной, или же бегущая к нам собака?

На деле это все же черный пудель, идущий к камере.

Стоит отметить, что те пользователи, которые рассмотрели собаку с нескольких попыток, перестали видеть всклоченного человека с рюкзаком. Некоторые пса видят сразу, а другим не удается ее увидеть даже после нескольких попыток.

 
 
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Одни видят на этом фото человека, идущего в лес, другие - черного пуделя.
 
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