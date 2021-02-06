БТ - все государственные телеканалы - планируют плотно освещать предстоящее ВНС

пишет kp.by В сеть попало расписание предстоящего Всебелорусского народного собрания, которое пройдет 11-12 февраля во Дворце Республики. На него пригласили 2700 человек со всей страны – в основном это чиновники, номенклатура, руководители провластных партий и общественных объединений, государственных предприятий,kp.by





Отметим, что расписание, попавшее в сеть – не окончательное. Кроме того, в нем датами проведения обозначены 27-28 января – напомним, первоначально именно в эти даты планировали провести собрание. Очевидно, что структура проведения съезда кардинально не поменяется, а значит можно представить, как все пройдет. Если кратко: собрание состоит из выступления Александра Лукашенко, некоторых делегатов и финального принятия итоговой резолюции. Как такового обсуждения каких-либо вопросов регламентом не предусмотрено.





Белорусские государственные телеканалы планируют плотно освещать предстоящее Всебелорусское народное собрание. Телеканал «Беларусь 1» 11 февраля уделит этому как минимум 4 часа – это будет трансляция в прямом эфире. Плюс 4 часа эфирного времени отведено под некий «информационный канал», который, судя по всему, тоже в основном будет посвящен ВНС. А вечером «Беларусь 1» покажет концерт – вероятно, тот самый, на который повезут делегатов ВНС. На ОНТ и СТВ 11 февраля собранию посвящены 2,5 часа прямого эфира плюс выпуски новостей













В пятницу, 12 февраля на «Беларусь 1» прямая трансляция собрания начнется в 10 утра и будет длиться 3 часа. Потом часовой «информационный канал». Вечером – полуторачасовой «информационный канал».





На ОНТ прямая трансляция будет идти всего час, зато вечером будет еще полуторачасовое ток-шоу по итогам ВНС.





СТВ посвятит собранию 3,5-часовую прямую трансляцию плюс выпуски новостей и вечернее часовое ток-шоу.







