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БТ - все государственные телеканалы - планируют плотно освещать предстоящее ВНС

06.02.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

11 и 12 февраля госканалы будут показывать Всебелорусское собрание почти целый день

В сеть попало расписание предстоящего Всебелорусского народного собрания, которое пройдет 11-12 февраля во Дворце Республики. На него пригласили 2700 человек со всей страны – в основном это чиновники, номенклатура, руководители провластных партий и общественных объединений, государственных предприятий, пишет kp.by

Отметим, что расписание, попавшее в сеть – не окончательное. Кроме того, в нем датами проведения обозначены 27-28 января – напомним, первоначально именно в эти даты планировали провести собрание. Очевидно, что структура проведения съезда кардинально не поменяется, а значит можно представить, как все пройдет. Если кратко: собрание состоит из выступления Александра Лукашенко, некоторых делегатов и финального принятия итоговой резолюции. Как такового обсуждения каких-либо вопросов регламентом не предусмотрено.

Белорусские государственные телеканалы планируют плотно освещать предстоящее Всебелорусское народное собрание. Телеканал «Беларусь 1» 11 февраля уделит этому как минимум 4 часа – это будет трансляция в прямом эфире. Плюс 4 часа эфирного времени отведено под некий «информационный канал», который, судя по всему, тоже в основном будет посвящен ВНС. А вечером «Беларусь 1» покажет концерт – вероятно, тот самый, на который повезут делегатов ВНС. На ОНТ и СТВ 11 февраля собранию посвящены 2,5 часа прямого эфира плюс выпуски новостей.



В пятницу, 12 февраля на «Беларусь 1» прямая трансляция собрания начнется в 10 утра и будет длиться 3 часа. Потом часовой «информационный канал». Вечером – полуторачасовой «информационный канал».

На ОНТ прямая трансляция будет идти всего час, зато вечером будет еще полуторачасовое ток-шоу по итогам ВНС.

СТВ посвятит собранию 3,5-часовую прямую трансляцию плюс выпуски новостей и вечернее часовое ток-шоу.
 
Теги: Новости
 
 
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11 и 12 февраля госканалы будут показывать Всебелорусское собрание почти целый день
 
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