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Чудом спасся: деталь гардероба спасла погребенного под снегом сноубордиста

06.02.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

История знает немало удивительных историй спасения, многие из которых удостоены вниманием киноделов и превратились в настоящую нетленку на века.


Горнолыжный курорт "Красная Поляна" в Сочи// Global Look Press 

Иногда даже начинает казаться, что герои этих историй – люди уникальной воли и неповторимой судьбы. Однако подобные истории на самом деле порой случаются и с самыми простыми людьми в повседневной жизни, пишет sobesednik.ru

Нужно лишь оказаться в то время и в том месте, ну и… не забыть яркие перчатки. Этот инцидент произошел в минувшем месяце на горнолыжном курорте «Красная Поляна» в Сочи. Молодой человек катался на сноуборде по склону, однако из-за невнимательности попал в яму. 

Причем в этой ловушке ему пришлось провести определенное время, поскольку момента провала никто не заметил. Так бы и остался любитель зимнего экстрима погребенным под снежной массой, если бы не одно «но». 

Из-под слоя снега наружу торчали только перчатки ярко-оранжевого цвета, что впоследствии и позволило ему получить шанс на спасение. Этот элемент экипировки из-за яркой окраски был замечен проходившим мимо ребенком, который тут же обратился к взрослым – они, к счастью, тоже были рядом. Впоследствии отец мальчика спустился вниз, расчистил снег и начал пытаться извлечь «узника» из снежной ловушки. Когда к процессу подключились и другие прохожие, сноубордиста удалось вытащить. С ним, как сообщают авторы канала Mash, все в порядке. После этой истории ее герой наверняка начнет добавлять в свою экипировку еще больше ярких деталей. Кто знает, как повернется судьба в следующий раз.
 
 
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История знает немало удивительных историй спасения, многие из которых удостоены вниманием киноделов и превратились в настоящую нетленку на века.
 
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