Источник материала: Хартия'97

Минчане встали в цепь солидарности на площади Победы 6.02.2021, 12:06

Люди держат в руках большой национальный флаг и плакаты.

В Минске люди сегодня стали в цепь на площади Победы. Они держат большой флаг и плакаты.

Видео опубликовал телеграм-канал vybory_smotri .

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