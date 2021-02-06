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Минчане встали в цепь солидарности на площади Победы
Источник материала: Хартия'97
Минчане встали в цепь солидарности на площади Победы
Люди держат в руках большой национальный флаг и плакаты.
В Минске люди сегодня стали в цепь на площади Победы. Они держат большой флаг и плакаты.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Люди держат в руках большой национальный флаг и плакаты.
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