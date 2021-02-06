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В ответ на высылку дипломатов Швеция усилит давление на российский режим
Источник материала: Хартия'97
В ответ на высылку дипломатов Швеция усилит давление на российский режим
Вопрос прорабатывается в МИД страны и парламенте.
Депутат парламента Швеции Маркус Вихель предложил поддержать сторонников демократии в России и оказать давление на российский режим. Свой запрос он направил на имя министра иностранных дел страны Анн Линде, сообщает
В документе он, в частности, задал вопрос главе дипмиссии о том, намерена ли министр инициировать введение более жестких мер против России, чтобы поддержать демократических активистов.
Кроме того, Вихель напомнил о массовых акциях протеста, которые прошли во всех российских регионах.
«Ситуация, мягко говоря, очень тяжелая для наших демократических друзей в стране. Мы также видим, как контроль и использование пропаганды во многих случаях подавляют свободные мнения и вместо этого вводят россиян в заблуждение», — пишет RT в субботу, 6 февраля.
Накануне Анн Линде заявляла, что Швеция оставляет за собой право отреагировать на высылку своего дипломата из России, который принял участие в акциях протеста против режима Путина.
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Вопрос прорабатывается в МИД страны и парламенте.
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