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Президент Литвы заявил о поддержке Международного дня солидарности с Беларусью

06.02.2021 12:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа отметит Международный день солидарности с Беларусью, сообщает пресс-служба главы литовского государства.

Президент Литвы заявил о поддержке Международного дня солидарности с Беларусью

Отмечается, что Науседа выражает солидарность с белорусским народом, который ведет борьбу за демократию и права человека в своей стране. По словам президента, проведение по инициативе Светланы Тихановской Международного дня солидарности с Беларусью 7 февраля «привлекает внимание к стремлению к мирным демократическим переменам в соседней стране и необходимости каждый день беречь и развивать демократические ценности во всех странах мира».

«Мирное стремление белорусского народа к демократии — это фундаментальное изменение. Поддержка гражданского общества является бесценным инструментом в этой тяжелой борьбе — она укрепляет, мотивирует, консолидирует и побеждает страх. Мы помним, что без поддержки Литве было бы сложнее добиваться независимости от Советского Союза, поэтому мы прекрасно понимаем, каким весомым и значимым является жест солидарности с решимостью наших соседей реализовать свои мечты», — сказал Науседа.

По случаю Международного дня солидарности с Беларусью президентский дворец в Вильнюсе украсит подсветка в цветах исторического национального флага Беларуси.

К проведению Международного дня солидарности с Беларусью присоединяются 28 муниципалитетов Литвы. Столица планирует подсветить цветами национального флага Беларуси мосты через Нярис, а также самые яркие архитектурные памятники. Солидарность с Беларусью также выразят многие страны Европейского союза и их лидеры.

 
 
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Президент Литовской Республики Гитанас Науседа отметит Международный день солидарности с Беларусью, сообщает пресс-служба главы литовского государства.
 
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