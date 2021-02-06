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Мох растет на деревьях с северной стороны

Обмороженные места надо растирать

Отсасывать яд при укусе змеи

Притворяться мертвым при встрече с медведем

Пить воду из растений

Поиск еды в лесу

Ударить акулу в нос или глаз

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты назвали 7 мифов о выживании, которым категорически нельзя верить Считается, что при укусе змеи человека спасет только отсасывание яда из раны.

О том, какие мифы на выживание на самом деле являются выдумкой и ими совершенно нельзя пользоваться в реальной жизни, рассказали в материалеЭто не так. Мох растет там, где много влаги и в лесу это может быть юг, запад или восток. А вот на севере он практически не растет. Если вы заблудились в лесу, то ориентироваться лучше по Полярной звезде.Это очень опасно на самом деле, так как после обморожения можно повредить сосуды тканей. При длительном нахождении на холоде есть риск обморозить уши, нос, пальцы на руках и на ногах.Считается, что при укусе змеи человека спасет только отсасывание яда из раны. Но это практически никогда не помогает, так яд быстро разносится кровью по организму. А вот бактерии, которые могут попасть в рану, еще больше могут усугубить состояние пострадавшего.Притворяться мертвым при встрече с медведем бессмысленно и опасно. Медведь начнет исследовать неизвестный предмет на земле и может нанести серьезные раны. Самое разумное, что может сделать человек – не делать резких движений и отойти в безопасное место. Также можно предупредить встречу с ним – идите по лесу с громким смехом, пойте и шум может отпугнуть хищника.На самом деле это очень опасно, так как жидкость из многих растений может оказаться ядовитой. Или она может быть опасной именно для человека.Когда человек оказывается в лесу, то для него самым важным становится поиск пищи. На самом деле без еды человек может протянуть до шести недель, а вот без воды всего семь дней. Поэтому, в первую очередь нужно позаботиться о запасах воды. Самый простой способ – натянуть тент, чтобы в нем собиралась роса.Удар акуле в нос или глаз остановит хищника максимум на пару секунд, но разве что от удивления. Под водой человек не способен нанести настолько сильный удар, чтобы отключить акулу. Во время встречи с акулой нужно ни паниковать, ни делать лишних движений, не привлекать ее внимание и не провоцировать агрессию.