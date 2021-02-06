|
Праздник 6 февраля: что строго запрещено делать в день Ксении, приметы
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Другая Ксения жила в XVIII веке. Имя ее - Ксения Петербуржская - связано с самым тяжелым, но и с самым высоким видом подвижничества - юродством Христа ради, то есть «добровольно избранным особым путем спасения, исполненного истинной мудростью при кажущемся безумии».
Наши предки обоих угодниц почитали с неизменным уважением, поэтому не стоит смеяться с народных названий этого дня- Полухлебница и Полузимница. Просто к этому времени небогатая крестьянская семья вынуждена была вести строгий учет хлебу, половина которого была уже съедена, а оставшуюся часть следовало до нового урожая растянуть.
Главные приметы этого дня:
Если в этот день светит солнце – будет хорошая весна.
Безветренная погода на Аксинью – вторая половина июля будет теплой и сухой.
Если в этот день нет ветра и дождей – примета того, что будет дефицит корма для скота.
Облака на светлом небе видны – будет отличная погода.
На ночь клали на стол немного ржи, чтобы узнать, каким будет урожай.
Утром смотрели: если зерна прибавилось – это хороший знак.
Метель дорогу переметает на полузимницу — красному солнцу выметет путь (погода будет пасмурная).
Метель на Ксению весь корм вывезет (будет затяжная весна).
Что нельзя делать в этот день:
Пожилым людям нельзя в этот день шить, вязать, стричь ногти, волосы, а также застилать постель.
Нельзя в этот день ставить квас - будет неурожайный год.
В этот день именины у Ксении, Тимофея, Дениса, Николая, Оксаны и Павла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Безветренная погода на Аксинью – вторая половина июля будет теплой и сухой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)