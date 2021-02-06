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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 6 февраля: что строго запрещено делать в день Ксении, приметы Безветренная погода на Аксинью – вторая половина июля будет теплой и сухой.

Другая Ксения жила в XVIII веке. Имя ее - Ксения Петербуржская - связано с самым тяжелым, но и с самым высоким видом подвижничества - юродством Христа ради, то есть «добровольно избранным особым путем спасения, исполненного истинной мудростью при кажущемся безумии».Наши предки обоих угодниц почитали с неизменным уважением, поэтому не стоит смеяться с народных названий этого дня- Полухлебница и Полузимница. Просто к этому времени небогатая крестьянская семья вынуждена была вести строгий учет хлебу, половина которого была уже съедена, а оставшуюся часть следовало до нового урожая растянуть.Если в этот день светит солнце – будет хорошая весна.Безветренная погода на Аксинью – вторая половина июля будет теплой и сухой.Если в этот день нет ветра и дождей – примета того, что будет дефицит корма для скота.Облака на светлом небе видны – будет отличная погода.На ночь клали на стол немного ржи, чтобы узнать, каким будет урожай.Утром смотрели: если зерна прибавилось – это хороший знак.Метель дорогу переметает на полузимницу — красному солнцу выметет путь (погода будет пасмурная).Метель на Ксению весь корм вывезет (будет затяжная весна).Пожилым людям нельзя в этот день шить, вязать, стричь ногти, волосы, а также застилать постель.Нельзя в этот день ставить квас - будет неурожайный год.В этот день именины у Ксении, Тимофея, Дениса, Николая, Оксаны и Павла.