Источник материала: UDF



Владимир Путин, Александр Лукашенко и Виктор Медведчук на встрече в Санкт-Петербурге

Украинские миллионы в белорусских банках

Один из счетов в Абсолютбанке открыт на имя жены Медведчука

«Заначка» — 13 млн евро

Встречи с Лукашенко







Николай Воробей и Алексей Олексин стоят справа от Александра Лукашенко и его сына Виктора

Куда же без нефти

Трубопровод «ПрикарпатЗападтранс» позволяет не только поставлять не только белорусские нефтепродукты, но и российские, а при желании и экспортировать их дальше

Свой банк в Украине

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что связывает «кума Путина» Медведчука и бизнесменов, близких к Лукашенко Украинские миллионы хранятся в белорусских банках.

Тесные связи у Медведчука не только с российскими властями. Деньгии его партнёра лежат в белорусских банках, подконтрольных приближённым к Лукашенко бизнесменамисследовало их деловые связи.В белорусском Абсолютбанке на конец 2018-го лежало чуть больше 31 миллиона рублей средств клиентов. Это в 80 раз меньше, чем было у Белгазпромбанка и в 17 раз меньше, чем у Технобанка. В общем, это был не самый денежный банк.Но весной 2020-го в Абсолютбанке уже лежало больше 117 миллионов рублей средств клиентов. Рост произошёл за 2019 год.По совпадению именно в декларации за 2019 год Виктор Медведчук указал, что хранит деньги в том числе в этом белорусском банке.Медведчук указал, что в 2019 году хранил в Абсолютбанке более 4,8 млн евро и 24 тысячи российских рублей. Его денег в белорусском банке могло быть и больше: в декларации не указано место хранения ещё 210 тысяч долларов самого Медведчука и 1,8 млн долларов его супруги: они идут по графе «наличные».Декларация Медведчука за 2020-й ещё не опубликована, но можно предположить, что размер «заначки» в Абсолютбанке у политика не сильно изменился: во всяком случае, в отчётах о средствах клиентов банка нет ни заметного роста, ни стремительного падения.Украинского депутатаназывают формальным владельцем медиаактивов Медведчука — телеканалов 112, News One и ZIK, вещание которых в начале февраля запретил. В его декларации за 2019-й также упоминаются белорусские банки.В том же Абсолютбанке Козак в 2019-м хранил 6,6 миллиона евро. При этом на Козака и членов его семьи в банке теоретически могут быть открыты и другие счета.Ещё в одном белорусском банке — МТБанке — Козак хранил 1,4 миллиона евро. И здесь также могут быть другие счета, данные по которым не раскрываются.Таким образом, минимальная «заначка» основных пророссийских депутатов из Украины в белорусских банках составляет порядка 13 млн евро. С учётом не раскрываемых данных и счетов родственников, а также с оглядкой на резкий рост средств клиентов Абсолютбанка можно предположить, что суммы более внушительны.Сделки по покупке медиаимперии Медведчука Козак совершал именно через белорусские банки.У Виктора Медведчука был перерыв в публичной политике, но в 2019-м он снова «вошёл в обойму» и стал депутатом на внеочередных выборах в Верховную Раду. Именно с этого времени он и обязан публиковать свои декларации.Можно предположить, что к такому развитию ситуации Медведчук готовился. В 2019-м Александр Лукашенко провёл три (!) публичные встречи с Медведчуком — хотя раньше таких никогда не было. Они общались как минимум в январе, апреле и июле этого года — как раз в тот период, когда Медведчук готовился к избранию в парламент и, вероятно, выводил средства в Беларусь.Чем вызван такой необычный выбор банков для хранения активов? Смотрим на владельцев Абсолютбанка и МТБанка.МТБанк принадлежит семье приближённого к Лукашенко бизнесмена Алексея Олексина. Проанализировать возможный прилив средств Медведчука и Козака в него проблематично, потому что его финансовые показатели, в отличие от Абсолютбанка, всегда были внушительными.Абсолютбанк принадлежит давнему партнёру Олексина Николаю Воробью. В конце 2020-го, после включения в санкционный список ЕС, он переписал свои доли на подчинённых. Но изменился ли конечный бенефициар бизнеса?Олексина и Воробья связывают такие компании, как «Интерсервис» и «Бремино групп». Оба бизнесмена торгуют с Украиной светлыми нефтепродуктами.Так, в конце 2015-го украинские СМИ сообщали о том, что «Энерго Оил» Олексина участвует в схеме поставок на рынок Украины российского «дизеля» с белорусскими сертификатами. В том же подозревали и «Интерсервис».В 2019-м Воробей купил контрольный пакет акций украинского трубопровода «ПрикарпатЗападтранс», который после начала войны на Донбассе перешёл от российской компании «Транснефть» к связанным с Медведчуком и Козаком компаниям.Светлые нефтепродукты являются одной из основных строк белорусского экспорта в Украину, особенно на фоне российско-украинского конфликта. Продавать дизель компаниям, которые не имеют ничего против этого, потому что связаны с Медведчуком, — хлопотное, но очень выгодное дельце. Особенно если этот дизель — российский.Кроме того, Воробья связывали с перепродажей в Украину российского угля. Подозрения в этом появились после ряда сделок между его Абсолютбанком и Медведчуком.В конце 2020-го Воробей заинтересовался покупкой украинского БТА Банка. В покупке банка мог быть заинтересован не только сам Воробей, но и его партнёр Медведчук: наличие «своего» банка позволяет не только зарабатывать на вкладах и кредитах, но и хранить там средства и проводить нужные финансовые операции.По размеру БТА Банк занимает 71-е место из 71 банка Украины, он фактически не имеет сети отделений и, кажется, не особо заинтересован в её расширении. Поэтому логично предположить, что белорусский бизнесмен рассматривал его именно как площадку для хранения активов. Однако после попадания в санкционный список Воробью в сделке отказали.После запрета в Украине вещания трёх каналов Медведчука белорусские государственные СМИ начали активно защищать «свободу слова». Причиной тому могут быть не только желание пропагандистов указывать на «соломинку» в чужом глазу, но и тесные связи Медведчука с белорусской верхушкой.