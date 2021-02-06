Источник материала: UDF



Валерия. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Была уверена, что родится мальчик. Даже уже выбрали имя – Егор», – говорит исполнительница.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Родится мальчик». Потерявшая беременность Валерия заговорила о ребенке Несколько лет назад в прессе появились слухи о том, что артистка ждет малыша.

Несколько лет назад в прессе появились слухи о том, что артистка ждет малыша. Звезда никак не комментировала эту информацию, а позднее стало известно, что ребенка она потеряла. По словам певицы, для них с мужем это была большая трагедия.Несмотря на то, что срок был маленький,ужасно переживала, что не смогла выносить наследника.в тот момент поддерживал супругу и заботился о ее здоровье. Беременность была для пары долгожданной, и звезда уже успела нафантазировать совместную жизнь с малышом и даже придумала ему имя.Певица рассказала, почему не родила от Иосифа Пригожина раньше. По словам артистки, сначала им было просто не до того, а потом они решили, что все должно идти своим чередом. Несмотря на возможности современной медицины, Валерия не собирается прибегать к их помощи для рождения ребенка. Звезда подчеркнула, что «гоголь-моголь» делать точно не будет.Напомним, недавно в семье артистки все же случилось прибавление. Младший сын Валериии его жена Лиана в начале 2021 года стали родителями, подарив певице первую внучку. Девочку назвали Селин.