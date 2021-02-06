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«Родится мальчик». Потерявшая беременность Валерия заговорила о ребенке

06.02.2021 12:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Родится мальчик». Потерявшая беременность Валерия заговорила о ребенке
Валерия. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин вместе уже больше 16 лет, пару можно назвать одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. На двоих у супругов шестеро детей от предыдущих браков, а вот с общими наследниками не получилось.

Несколько лет назад в прессе появились слухи о том, что артистка ждет малыша. Звезда никак не комментировала эту информацию, а позднее стало известно, что ребенка она потеряла. По словам певицы, для них с мужем это была большая трагедия.

Несмотря на то, что срок был маленький, Валерия ужасно переживала, что не смогла выносить наследника. Иосиф Пригожин в тот момент поддерживал супругу и заботился о ее здоровье. Беременность была для пары долгожданной, и звезда уже успела нафантазировать совместную жизнь с малышом и даже придумала ему имя.

«Была уверена, что родится мальчик. Даже уже выбрали имя – Егор», – говорит исполнительница.


Певица рассказала, почему не родила от Иосифа Пригожина раньше. По словам артистки, сначала им было просто не до того, а потом они решили, что все должно идти своим чередом. Несмотря на возможности современной медицины, Валерия не собирается прибегать к их помощи для рождения ребенка. Звезда подчеркнула, что «гоголь-моголь» делать точно не будет.

Напомним, недавно в семье артистки все же случилось прибавление. Младший сын Валерии Арсений Шульгин и его жена Лиана в начале 2021 года стали родителями, подарив певице первую внучку. Девочку назвали Селин.
 
 
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Несколько лет назад в прессе появились слухи о том, что артистка ждет малыша.
 
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