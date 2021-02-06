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Вадим Лакиза. Фото: «Минск-Новости»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Директор Института истории: Бело-красно-белый флаг не виноват в том, кто его использовал Комиссия еще не собиралась, вопрос о бело-красно-белом флаге перед нами не ставился.

«Наша Нива» поинтересовалась мыслямио возможном признании бело-красно-белого флага экстремистским, о чем недавно говорили представители Генеральной прокуратуры.«Правильная, хорошая комиссия, я дал согласие на свое включение в ее состав. Каждая страна имеет такие комиссии. Ситуация же во всем мире непростая: и пандемия, и геополитическая ситуация сложная.Комиссия еще не собиралась, вопрос о бело-красно-белом флаге перед нами не ставился. Я отслеживаю всю информацию, и в негосударственных, и в государственных СМИ. И пока не знаю, из-за чего здесь можно беспокоиться.Если я выскажу мнение как член комиссии, то это будет субъективно. Попробую высказаться как руководитель Института истории НАН. Опубликовано очень много материалов на эту тему, я опираюсь только на научные факты, они излагались и ранее в ответах на обращения граждан. Это все факты, их нельзя ни замалчивать, ни преувеличивать, ни уменьшать. Надо четко показывать обществу все: от момента появления флага до 1995 года.Так, бело-красно-белый флаг использовался коллаборационистами — это признают все. Этот флаг был государственным в Республике Беларусь — это тоже важный факт. Флаг не виноват в том, кто его использовал. А использовали конкретные люди.Моя задача — не давать субъективных оценок, а исходить из исторических фактов. Не надо делать поспешных выводов. Понятно, что журналисты ищут «жареные» факты: вот группа граждан обратилась в Генеральную прокуратуру, сразу шум в интернете. Но это ни о чем не говорит! Никаких решений не принято.История должна использоваться в национальных интересах государства, работать на объединение общества. И я всегда выступал и выступаю за это.Хочу процитировать один из ответов, подготовленный специалистами Института истории: «В годы Великой Отечественной войны имело место использование бело-красно-белых флагов на публичных мероприятиях с пропагандистскими целями. Происходило это по инициативе коллаборационистских организаций Островского, Ермаченко, Ганько и других, которые действовали на территории генерального округа «Беларусь» в 1941-1944 годах.Однако не обнаружено документов об официальном разрешении германскими оккупационными властями об использовании бело-красно-белых флагов коллаборационными организациями. В самих уставах этих организаций бело-красно-белая символика не упоминалась.Вместе с тем, в воспоминаниях участников Великой Отечественной войны и архивных источниках можно найти такие свидетельства. Белорусскими националистами, Белорусской краевой обороной, Белорусской гренадерской бригадой СС «Беларусь» под бело-красно-белым флагом проводили карательные операции против партизан и мирных жителей. Так была уничтожена деревня Бобровичи Телеханского района.Использование бело-красно-белой символики коллаборационистами зафиксировано в фото- и видеохронике того времени. За более точной информацией рекомендуем обращаться в Государственный архив кино- и фотодокументов в Дзержинске.По проблеме возникновения и использования бело-красно-белого флага в энциклопедических изданиях и исторических справочниках существуют различные точки зрения, что свидетельствует о необходимости дальнейшего научного исследования вопроса».