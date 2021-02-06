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Директор Института истории: Бело-красно-белый флаг не виноват в том, кто его использовал

06.02.2021 12:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Директор Института истории: Бело-красно-белый флаг не виноват в том, кто его использовал
Вадим Лакиза. Фото: «Минск-Новости»
В начале февраля была создана республиканская экспертная комиссия по оценке информационной продукции на предмет наличия или отсутствия в ней признаков экстримизма. Среди силовиков и чиновников там нашлось место и одному историку — директору Института истории Академии наук Вадиму Лакизе.

«Наша Нива» поинтересовалась мыслями Вадима Лакизы о возможном признании бело-красно-белого флага экстремистским, о чем недавно говорили представители Генеральной прокуратуры.

«Правильная, хорошая комиссия, я дал согласие на свое включение в ее состав. Каждая страна имеет такие комиссии. Ситуация же во всем мире непростая: и пандемия, и геополитическая ситуация сложная.

Комиссия еще не собиралась, вопрос о бело-красно-белом флаге перед нами не ставился. Я отслеживаю всю информацию, и в негосударственных, и в государственных СМИ. И пока не знаю, из-за чего здесь можно беспокоиться.

Если я выскажу мнение как член комиссии, то это будет субъективно. Попробую высказаться как руководитель Института истории НАН. Опубликовано очень много материалов на эту тему, я опираюсь только на научные факты, они излагались и ранее в ответах на обращения граждан. Это все факты, их нельзя ни замалчивать, ни преувеличивать, ни уменьшать. Надо четко показывать обществу все: от момента появления флага до 1995 года.

Так, бело-красно-белый флаг использовался коллаборационистами — это признают все. Этот флаг был государственным в Республике Беларусь — это тоже важный факт. Флаг не виноват в том, кто его использовал. А использовали конкретные люди.

Моя задача — не давать субъективных оценок, а исходить из исторических фактов. Не надо делать поспешных выводов. Понятно, что журналисты ищут «жареные» факты: вот группа граждан обратилась в Генеральную прокуратуру, сразу шум в интернете. Но это ни о чем не говорит! Никаких решений не принято.

История должна использоваться в национальных интересах государства, работать на объединение общества. И я всегда выступал и выступаю за это.

Хочу процитировать один из ответов, подготовленный специалистами Института истории: «В годы Великой Отечественной войны имело место использование бело-красно-белых флагов на публичных мероприятиях с пропагандистскими целями. Происходило это по инициативе коллаборационистских организаций Островского, Ермаченко, Ганько и других, которые действовали на территории генерального округа «Беларусь» в 1941-1944 годах.

Однако не обнаружено документов об официальном разрешении германскими оккупационными властями об использовании бело-красно-белых флагов коллаборационными организациями. В самих уставах этих организаций бело-красно-белая символика не упоминалась.

Вместе с тем, в воспоминаниях участников Великой Отечественной войны и архивных источниках можно найти такие свидетельства. Белорусскими националистами, Белорусской краевой обороной, Белорусской гренадерской бригадой СС «Беларусь» под бело-красно-белым флагом проводили карательные операции против партизан и мирных жителей. Так была уничтожена деревня Бобровичи Телеханского района.

Использование бело-красно-белой символики коллаборационистами зафиксировано в фото- и видеохронике того времени. За более точной информацией рекомендуем обращаться в Государственный архив кино- и фотодокументов в Дзержинске.

По проблеме возникновения и использования бело-красно-белого флага в энциклопедических изданиях и исторических справочниках существуют различные точки зрения, что свидетельствует о необходимости дальнейшего научного исследования вопроса».
 
Теги: Минск
 
 
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Комиссия еще не собиралась, вопрос о бело-красно-белом флаге перед нами не ставился.
 
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