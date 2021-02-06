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Молодёжь добровольно помогает с уборкой снега
Источник материала: ОНТ
Молодёжь также не остаётся в стороне от насущных проблем. Продолжается республиканский челлендж «Уберём снег вместе». В Минске неравнодушные вышли устранять последствия циклона.
Волонтеры в Советском и Партизанском районах очистили от снега несколько детских садов. А добровольцы из «Белорусской государственной академии авиации» помогли пожилой женщине с уборкой придомовой территории. Не остались в стороне и курсанты Военной Академии: они очистили от сугробов территорию столичного Храма-памятника в честь Всех Святых.
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Молодёжь также не остаётся в стороне от насущных проблем. Продолжается республиканский челлендж «Уберём снег вместе». В Минске неравнодушные вышли устранять...
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