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Молодёжь добровольно помогает с уборкой снега

06.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Молодёжь добровольно помогает с уборкой снега

Молодёжь также не остаётся в стороне от насущных проблем. Продолжается республиканский челлендж «Уберём снег вместе». В Минске неравнодушные вышли устранять последствия циклона. 

Волонтеры в Советском и Партизанском районах очистили от снега несколько детских садов. А добровольцы из «Белорусской государственной академии авиации» помогли пожилой женщине с уборкой придомовой территории. Не остались в стороне и курсанты Военной Академии: они очистили от сугробов территорию столичного Храма-памятника в честь Всех Святых.

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Теги: Минск
 
 
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Молодёжь также не остаётся в стороне от насущных проблем. Продолжается республиканский челлендж «Уберём снег вместе». В Минске неравнодушные вышли устранять...
 
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