«Бизнес погибает»: предприниматели Литвы вышли на протесты

Источник материала: ОНТ

Литовские предприниматели вышли на акцию протеста в Вильнюсе под лозунгом «Хороним малый бизнес!».

Они требуют разрешить им продолжить прерванную из-за карантина работу. Протестующие заявляют, что не согласны с решением о продлении строгих мер. Эпидемиологическая ситуация улучшается, а людям по-прежнему не дают зарабатывать. Бизнес погибает без помощи государства, но людей не слышат. Сейчас в Литве работают только продовольственные магазины и аптеки. Эти ограничения действуют до конца февраля.

Фото: lrt.lt

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