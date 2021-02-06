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«Бизнес погибает»: предприниматели Литвы вышли на протесты
Источник материала: ОНТ
Литовские предприниматели вышли на акцию протеста в Вильнюсе под лозунгом «Хороним малый бизнес!».
Они требуют разрешить им продолжить прерванную из-за карантина работу. Протестующие заявляют, что не согласны с решением о продлении строгих мер. Эпидемиологическая ситуация улучшается, а людям по-прежнему не дают зарабатывать. Бизнес погибает без помощи государства, но людей не слышат. Сейчас в Литве работают только продовольственные магазины и аптеки. Эти ограничения действуют до конца февраля.
Фото: lrt.lt
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Литовские предприниматели вышли на акцию протеста в Вильнюсе под лозунгом «Хороним малый бизнес!». Они требуют разрешить им продолжить прерванную из-за...
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