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«Бизнес погибает»: предприниматели Литвы вышли на протесты

06.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Бизнес погибает»: предприниматели Литвы вышли на протесты

Литовские предприниматели вышли на акцию протеста в Вильнюсе под лозунгом «Хороним малый бизнес!». 

Они требуют разрешить им продолжить прерванную из-за карантина работу. Протестующие заявляют, что не согласны с решением о продлении строгих мер. Эпидемиологическая ситуация улучшается, а людям по-прежнему не дают зарабатывать. Бизнес погибает без помощи государства, но людей не слышат. Сейчас в Литве работают только продовольственные магазины и аптеки. Эти ограничения действуют до конца февраля.

Фото: lrt.lt

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Литовские предприниматели вышли на акцию протеста в Вильнюсе под лозунгом «Хороним малый бизнес!».  Они требуют разрешить им продолжить прерванную из-за...
 
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