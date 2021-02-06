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Госсекретарь Совета Безопасности простился со Знаменем Министерства обороны

06.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Госсекретарь Совета Безопасности простился со Знаменем Министерства обороны

В связи с назначением на должность Госсекретаря Совета Безопасности, генерал-майор Александр Вольфович простился со Знаменем Министерства обороны. 

Глава ведомства поздравил коллегу с назначением на высокую и ответственную должность. Воинский ритуал прошёл в присутствии сослуживцев из Генерального штаба. Александр Вольфович поблагодарил генералов и офицеров за совместную службу.

Напомним, госсекретарём Совета безопасности бывшего начальника Генштаба назначил Александр Лукашенко 31 января.  

Фото: Министерство обороны

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В связи с назначением на должность Госсекретаря Совета Безопасности, генерал-майор Александр Вольфович простился со Знаменем Министерства обороны.  Глава...
 
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