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Госсекретарь Совета Безопасности простился со Знаменем Министерства обороны
Источник материала: ОНТ
В связи с назначением на должность Госсекретаря Совета Безопасности, генерал-майор Александр Вольфович простился со Знаменем Министерства обороны.
Глава ведомства поздравил коллегу с назначением на высокую и ответственную должность. Воинский ритуал прошёл в присутствии сослуживцев из Генерального штаба. Александр Вольфович поблагодарил генералов и офицеров за совместную службу.
Напомним, госсекретарём Совета безопасности бывшего начальника Генштаба назначил Александр Лукашенко 31 января.
Фото: Министерство обороны
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В связи с назначением на должность Госсекретаря Совета Безопасности, генерал-майор Александр Вольфович простился со Знаменем Министерства обороны. Глава...
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