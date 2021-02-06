Многодетные семьи на учёте нуждающихся могут сами выбирать вариант жилья

Источник материала: ОНТ

Помощь там, где её ждут! В Минске многодетным семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, предлагают выбрать себе подходящие квартиры.

Более 4 тысяч семей смогут самостоятельно сделать выбор варианта жилья. Это реальный шаг навстречу ожиданиям: для кого-то важно расположение дома, других больше волнует стоимость метра. Некоторым семьям предлагают по 7 вариантов. Столица в нынешнем году планирует выйти на условия, по которым каждая многодетная семья получает предложения жилья в течение года с момента постановки на учёт, сообщили в Мингорисполкоме.

Фото: БЕЛТА

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