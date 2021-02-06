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Минтранс: продолжается реконструкция основных трасс

06.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минтранс: продолжается реконструкция основных трасс

Модернизацию главной транзитной дороги Беларуси начнут уже в следующем году. Трасса М1 от польской до российской границы станет ещё более удобной автомагистралью, сообщили в министерстве транспорта и коммуникаций.

Это предполагает реконструкцию мостов, строительство переходов для диких животных и не только. Полная модернизация трассы займёт около 10 лет. Этот и другие инфраструктурные проекты будут реализованы в новой программе «Дороги Беларуси».  В частности, в этом году завершится реконструкция двух трасс республиканского значения.

Продолжается ремонт дорог Минск – Микашевичи и  Слобода – Новосады. Кроме того, в стране реконструируют почти два десятка мостов, сообщил министр.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Модернизацию главной транзитной дороги Беларуси начнут уже в следующем году. Трасса М1 от польской до российской границы станет ещё более удобной автомагистралью,...
 
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