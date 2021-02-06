Что подарить девушке на 14 февраля: 18 оригинальных идей для любимой

Источник материала: ОНТ

Ежегодно 14 февраля весь мир празднует День всех влюбленных (или День Святого Валентина). И мы считаем, что это замечательный повод напомнить своей второй половинке, как сильно вы ее любите! А что подарить, чтобы порадовать свою любимую, – читайте в нашей подборке.

1. Книга

Прошли те времена, когда подарки делились на три категории: хороший, плохой и книга. Современные девушки обожают читать! Так что вам остается только разузнать о ее предпочтениях.

Вы можете подарить как бумажную, так и электронную книгу – все зависит от вкусов вашей половины.





2. Камера моментальной печати

Тот самый palaroid – прекрасный подарок для ценителей настоящей бумажной фотографии. А свежие снимки можно сразу развесить в квартире и предаться приятной ностальгии.





3. Косметика

Разноцветные баночки с ароматными и полезными для красоты средствами – это то, что любит каждая женщина. Но здесь важно угадать и подарить именно то, что нужно и понравится вашей половинке. Средства для ухода за телом и масочки для лица точно подойдут любой! Либо обратите внимание на готовые бьюти-боксы, которые представлены в любом хорошем косметическом магазине.





4. Зеркало с подсветкой

Отличный вариант для подарка девушке. Такое зеркало поможет с легкостью сделать красивый макияж и украсит интерьер благодаря своему интересному дизайну.





5. Увлажнитель воздуха

Зимой воздух в квартире становится слишком сухим, что сказывается на здоровье, красоте кожи, ослабляет иммунитет. Чтобы решить эти проблемы, подарите своей половинке этот полезный девайс.





6. Беспроводные наушники

Универсальный подарок, который подойдет всем: от любительницы музыки до бизнес-леди. Здесь главное не экономить – дарите качественные наушники хорошего бренда, чтобы они радовали вашу половинку долгие годы.





7. Фотокнига или фото на холсте

Подарите приятные воспоминания! Ваши совместные фотографии, оформленные в виде книги или на холсте, продемонстрируют ваши сильные чувства.





8. Украшения или часы

Вы можете подобрать что-то из дизайнерской бижутерии или ювелирных украшений – все зависит от стиля вашей девушки. А если ваша дама поклонница наручных часов, это расширит пространство для выбора!





9. Домашняя одежда, пижамка или тапочки

Девушки любят быть красивыми не только на людях, но и наедине с собой. Выбирайте что-нибудь по-настоящему милое и, главное, не прогадайте с размером!





10. Массажер для лица или тела

О таком гаджете мечтает любая девушка, но не у всех доходят руки купить его самостоятельно. Подарив массажер, вы подарите удовольствие, кусочек здоровья и красоты, а ведь это так важно для настоящей леди.





11. Фитнес-браслет или умные весы

Такие технологичные подарки подойдут девушкам, которые соблюдают здоровый образ жизни, правильно питаются и регулярно занимаются спортом.





12. Электрическая зубная щетка или ирригатор

Важная составляющая ухода за собой – это гигиена полости рта. С этими девайсами ухаживать за своей улыбкой станет значительно проще. Стоматологи рекомендуют, и мы тоже!





13. Сертификат в СПА-салон

Что может быть приятнее, чем расслабляющий массаж или шоколадное обертывание. Подарите своей девушке ощущения – сертификат, а лучше абонемент на полезные процедуры в СПА-салоне.





14. Фотосессия

Подарите любимой сертификат на индивидуальную или парную фотосессию. Такое мероприятие подарит множество позитивных эмоций и оставит приятную память в виде прекрасных фотоснимков.





15. Мягкая игрушка

Многие девушки даже во взрослом возрасте коллекционируют мягкие игрушки, а некоторые даже засыпают в обнимку с любимым медведем. Еще приятнее ей будет засыпать, обнимая игрушку, подаренную вами.





16. Набор сладостей или блок жевательной резинки Love is…

Милый подарок на любой бюджет, который понравится любой девушке. Вы можете купить готовый набор сладостей или блок жвачки, а можете составить набор самостоятельно из любимых вкусняшек вашей дамы. Подключите свою фантазию! Например, добавьте в набор милые записочки с признаниями в любви.





17. Цветы с доставкой

Вы можете заказать доставку букета ее любимых цветов, вложив в него любовное послание или приглашение на вечернее свидание. Девушки очень ценят неожиданные приятные поступки, так что вы точно порадуете любимую.





18. Письма «Вскрыть, когда…»

Возьмите конверты или свертки и напишите на них «Вскрыть, когда…». Содержимое конвертов будет зависеть от продолжения этой фразы.









Фото: Pinterest

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