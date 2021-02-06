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Председатель Палаты представителей провёл приём граждан в Витебской области

06.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Председатель Палаты представителей провёл приём граждан в Витебской области

Предложения по развитию на ближайшие годы аккумулирует вся страна. В северном регионе также собирали мнения. Председатель Палаты представителей Национального собрания посетил Витебскую область и город Глубокое. Владимир Андрейченко познакомился с особенностями работы местных предприятий и провёл приём. 

Обращались граждане и лично, и по телефону. Среди вопросов есть локальные, как помощь с подведением воды или приобретением нового трактора. Есть и темы республиканского значения – развитие системы здравоохранения, строительство новых школ и детских садов, модернизация сельскохозяйственной отрасли.

Есть вопросы, будут и ответы. Частными случаями займутся органы местного управления. А 11 и 12 февраля будем следить за обсуждениями на площадке Всебелорусского народного собрания.   

Фото: БЕЛТА

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Предложения по развитию на ближайшие годы аккумулирует вся страна. В северном регионе также собирали мнения. Председатель Палаты представителей Национального...
 
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