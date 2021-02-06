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Под Минском заметили редкое природное явление. Это красиво
Источник материала: Onliner
Эти фотографии были сделаны в Ратомке. Такое явление называют «световыми столбами». Снимки были
Световые столбы, которые также называют «солнечными столбами», нередко формируются вокруг луны, городских огней и других ярких источников света. Их толщина зависит от источника света, как и цвет. Чаще всего феномен можно наблюдать при отрицательной температуре: в атмосфере накапливаются ледяные кристаллики, которые с легкостью образуются во влажном белорусском воздухе.
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Эти фотографии были сделаны в Ратомке. Такое явление называют «световыми столбами». Снимки были опубликованы в сообществе «Природа Беларуси» во...
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