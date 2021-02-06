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Под Минском заметили редкое природное явление. Это красиво

06.02.2021 12:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Эти фотографии были сделаны в Ратомке. Такое явление называют «световыми столбами». Снимки были опубликованы в сообществе «Природа Беларуси» во «ВКонтакте».

Световые столбы, которые также называют «солнечными столбами», нередко формируются вокруг луны, городских огней и других ярких источников света. Их толщина зависит от источника света, как и цвет. Чаще всего феномен можно наблюдать при отрицательной температуре: в атмосфере накапливаются ледяные кристаллики, которые с легкостью образуются во влажном белорусском воздухе.

Под Минском заметили редкое природное явление. Это красиво

Под Минском заметили редкое природное явление. Это красиво

Под Минском заметили редкое природное явление. Это красиво

Под Минском заметили редкое природное явление. Это красиво

 
 
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Эти фотографии были сделаны в Ратомке. Такое явление называют «световыми столбами». Снимки были опубликованы в сообществе «Природа Беларуси» во...
 
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