Под Минском заметили редкое природное явление. Это красиво

Источник материала: Onliner

Эти фотографии были сделаны в Ратомке. Такое явление называют «световыми столбами». Снимки были опубликованы в сообществе «Природа Беларуси» во «ВКонтакте».

Световые столбы, которые также называют «солнечными столбами», нередко формируются вокруг луны, городских огней и других ярких источников света. Их толщина зависит от источника света, как и цвет. Чаще всего феномен можно наблюдать при отрицательной температуре: в атмосфере накапливаются ледяные кристаллики, которые с легкостью образуются во влажном белорусском воздухе.















