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В центре Минска выстроились люди с большим бчб-флагом, а Тракторозаводской поселок вышел на прогулку. Суббота в городе

06.02.2021 12:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на улице морозно и солнечно — прекрасная погода, чтобы делать снимки и присылать их в наш телеграм-бот. С самого утра в Минске появилось несколько небольших групп с бело-красно-белыми флагами, а белорус из Вроцлава пробежал 23,34 километра — так он решил поддержать уволенных спортсменов. Следим за ситуацией.

Цепь солидарности на Площади Победы

Небольшая колонна прошла по центру Минска и выстроилась у монумента Победы с большим бело-красно-белым флагом в цепь солидарности. Судя по надписи на полотне, это были жители улиц Захарова и Антоновской.

Тракторозаводской поселок встал пораньше

Одна из улиц Тракторозаводского поселка решила прогуляться с утра пораньше. Люди скандировали «Жыве Беларусь» и бодро хрустели по рассыпчатому снегу.

Белорус пробежал 23,34 километра

Сегодня белорус из Вроцлава пробежал символичные 23,34 километра, чтобы поддержать уволенных белорусских спортсменов. Расстояние он преодолел за 1 час 50 минут.

В центре Минска выстроились люди с большим бчб-флагом, а Тракторозаводской поселок вышел на прогулку. Суббота в городе
В центре Минска выстроились люди с большим бчб-флагом, а Тракторозаводской поселок вышел на прогулку. Суббота в городе

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня на улице морозно и солнечно — прекрасная погода, чтобы делать снимки и присылать их в наш телеграм-бот. С самого утра в Минске появилось несколько...
 
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