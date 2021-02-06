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В центре Минска выстроились люди с большим бчб-флагом, а Тракторозаводской поселок вышел на прогулку. Суббота в городе
Источник материала: Onliner
Сегодня на улице морозно и солнечно — прекрасная погода, чтобы делать снимки и присылать их в наш
Цепь солидарности на Площади Победы
Небольшая колонна прошла по центру Минска и выстроилась у монумента Победы с большим бело-красно-белым флагом в цепь солидарности. Судя по надписи на полотне, это были жители улиц Захарова и Антоновской.
Тракторозаводской поселок встал пораньше
Одна из улиц Тракторозаводского поселка решила прогуляться с утра пораньше. Люди скандировали «Жыве Беларусь» и бодро хрустели по рассыпчатому снегу.
Белорус пробежал 23,34 километра
Сегодня белорус из Вроцлава пробежал символичные 23,34 километра, чтобы поддержать уволенных белорусских спортсменов. Расстояние он преодолел за 1 час 50 минут.
(будет дополнено)
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В центре Минска выстроились люди с большим бчб-флагом, а Тракторозаводской поселок вышел на прогулку. Суббота в городе
Сегодня на улице морозно и солнечно — прекрасная погода, чтобы делать снимки и присылать их в наш телеграм-бот. С самого утра в Минске появилось несколько...
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