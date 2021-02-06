Ford показал новое поколение «заряженного» пикапа F-150 Raptor

Источник материала: Tut.by

Компания Ford поделилась подробностями о пикапе F-150 Raptor третьего поколения. За основу взят нынешний грузовичок F-150 , дебютировавший прошлым летом — как и в случае с предшественниками, от гражданского варианта новый F-150 Raptor отличается в первую очередь основательно доработанным и усиленным шасси.





Подвеска пикапа была доработана для скоростных заездов по бездорожью. Установлены адаптивные амортизаторы Fox Live Valve с выносными резервуарами, переработана задняя подвеска — здесь используется мост с тягой Панара и винтовые пружины, позволившие значительно увеличить ход подвески (до 381 мм) по сравнению с базовой версией F-150. Также инженеры усилили раму пикапа.





Со стандартными внедорожными шинами с внешним диаметром 35 дюймов дорожный просвет у нового F-150 Raptor равен 30,5 см, а при использовании 37-дюймовых шин он увеличивается до 33,3 см. Максимальные углы въезда и съезда — 33,1 и 24,9 градуса соответственно. У системы Terrain Management сразу семь ездовых режимов (Slippery, Tow/Haul, Sport, Normal, Off-Road, Baja и Rock Crawl), также пикап получил систему Trail One-Pedal Drive для более точного дозирования тяги на низкой скорости, используемой также на новом внедорожнике Bronco.









Под капотом, как и раньше, установлен 3,5-литровый V6 EcoBoost, который, если верить Ford, был слегка модернизирован. Мощность и динамические характеристики компания пока не объявляла, но у прежнего пикапа было 457 л.с. и 692 Нм крутящего момента. Работает мотор в связке с 10-ступенчатым «автоматом» и полным приводом, в «базе» есть задний дифференциал с электронноуправляемой блокировкой, а за доплату доступен передний дифференциал повышенного трения Torsen.





У американских дилеров новый F-150 Raptor появится летом этого года, а на 2022 год запланирован выход еще более экстремальной модификации Raptor R с компрессорным V8 мощностью около 760 л.с. Главным конкурентом такой версии станет Ram 1500 TRX .