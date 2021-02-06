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«Со мной это не случится». Полотенцесушитель в подъезде, окна с ручкой во двор на «Доске позора»
Источник материала: Tut.by
Продолжаем рассказывать о «шедеврах» сантехников и отделочников, странностях благоустройства и плохих ремонтах. Вот что нам
Минск, улица Плеханова, 121. Читатели предлагают оценить, как им в подъезде отремонтировали батарею. Похоже на полотенцесушитель из ванной.
Бобруйск, улица Урицкого, 125. Нам пишут, что так выглядят результаты ремонта батареи и освещения работниками жилкомхоза.
Калинковичи, завод бытовой химии. Читатель обратил внимание на окна административного здания и заметил одну странную вещь: ручки для закрывания окон расположены снаружи. Что-то перепутали установщики или это запасной (пожарный) вход с улицы?
Мачулищи. Осенью закончили укладку тротуаров в частном секторе. Недолго довелось порадоваться красоте.
Сложный узел подключения кухонной вытяжки с проходом под газовой трубой. Будет ли это работать?
Каркасный дом будет всем хорош, если построят его профи. Но нашему читателю, который строит дом под Борисовом, не повезло: как только ударили первые морозы, он заметил внутри стен конденсат и разрастающуюся плесень. Причина — несоблюдение технологии.
Бобруйск, улица Рокоссовского, 48. Жители окрестных домов на протяжении 30 лет после дождей и снежных зим наблюдают одну и ту же картину: двор превращается в почти непроходимую полосу препятствий: «Ливневая канализация не справляется с обилием воды, но каких-либо серьезных действий со стороны чиновников не видно.
Страдает не только наш двор, но и соседние, проезжая часть по улице Рокоссовского». В доказательство нам прислали фото, сделанные в разные годы:
Фаниполь, детский сад № 1. Строители уложили новую плитку, но вот с уровнем промахнулись — теперь там лужа. Как временное решение — строительный поддон. Надеемся, весной дорожку переделают.
Люди по своей натуре оптимисты. Они заходят к друзьям, сделавшим недавно ремонт, смеются над их «косяками» и говорят себе: «Ну уж со мной такого никогда не случится!» Однако от нерадивых специалистов никто не защищен. Вот вам пример изготовления и установки кухонной мебели (девушка сняла видео и выложила на своей
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, —
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