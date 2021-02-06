«Со мной это не случится». Полотенцесушитель в подъезде, окна с ручкой во двор на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Продолжаем рассказывать о «шедеврах» сантехников и отделочников, странностях благоустройства и плохих ремонтах. Вот что нам прислали на «Доску позора» в этот раз.

Минск, улица Плеханова, 121. Читатели предлагают оценить, как им в подъезде отремонтировали батарею. Похоже на полотенцесушитель из ванной.



Фото предоставлено читателем

Бобруйск, улица Урицкого, 125. Нам пишут, что так выглядят результаты ремонта батареи и освещения работниками жилкомхоза.









Калинковичи, завод бытовой химии. Читатель обратил внимание на окна административного здания и заметил одну странную вещь: ручки для закрывания окон расположены снаружи. Что-то перепутали установщики или это запасной (пожарный) вход с улицы?



Фото предоставлено читателем

Мачулищи. Осенью закончили укладку тротуаров в частном секторе. Недолго довелось порадоваться красоте.



Фото предоставлено читателем

Сложный узел подключения кухонной вытяжки с проходом под газовой трубой. Будет ли это работать?



Фото предоставлено читателем

Каркасный дом будет всем хорош, если построят его профи. Но нашему читателю, который строит дом под Борисовом, не повезло: как только ударили первые морозы, он заметил внутри стен конденсат и разрастающуюся плесень. Причина — несоблюдение технологии.













Бобруйск, улица Рокоссовского, 48. Жители окрестных домов на протяжении 30 лет после дождей и снежных зим наблюдают одну и ту же картину: двор превращается в почти непроходимую полосу препятствий: «Ливневая канализация не справляется с обилием воды, но каких-либо серьезных действий со стороны чиновников не видно.



Фото предоставлено читателем









Страдает не только наш двор, но и соседние, проезжая часть по улице Рокоссовского». В доказательство нам прислали фото, сделанные в разные годы:













Фаниполь, детский сад № 1. Строители уложили новую плитку, но вот с уровнем промахнулись — теперь там лужа. Как временное решение — строительный поддон. Надеемся, весной дорожку переделают.



Фото предоставлено читателем

Люди по своей натуре оптимисты. Они заходят к друзьям, сделавшим недавно ремонт, смеются над их «косяками» и говорят себе: «Ну уж со мной такого никогда не случится!» Однако от нерадивых специалистов никто не защищен. Вот вам пример изготовления и установки кухонной мебели (девушка сняла видео и выложила на своей странице в Facebook):