Украина попросила Беларусь об экстренных поставках электричества

Объем поставок составит 500 мегаватт. Контрагентом украинской стороны на территории Беларуси выступит компания «Белэнерго».





Напомним, в период с 2 по 3 февраля из-за неисправностей остановилась работа на Запорожской и Кураховской ТЭС. Помимо этого, на первой станции произошел пожар. В результате в центральных регионах Украины возник дефицит электроэнергии.





Ранее Беларусь уже поставляла электроэнергию Украине в период сильных морозов — 18 января. Тогда было отпущено 3,1 млн кВт⋅ч электроэнергии.



