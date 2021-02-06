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Впервые минчанка сразится за титул самой красивой женщины в мире в категории 46+

06.02.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стало известно имя конкурсантки от Беларуси, которая представит нашу страну в финале международного конкурса Ms&Mrs Top of the World.

Впервые минчанка сразится за титул самой красивой женщины в мире в категории 46+
В этом году организаторы впервые ввели специальную категорию Classic для женщин в возрасте 46+ и получили шквал заявок в разных странах мира. Победительницу национального белорусского отбора профессиональное жюри выбирало из более 60 миссис или мисс в возрасте. Нашу страну представит 57-летняя минчанка Татьяна Бределева.



Финал конкурса Ms&Mrs Top of the World Classic состоится 25-27 февраля 2021 года. В нем примут участие женщины из 12 стран мира. Беларуски впервые будут в числе дам, претендующих на драгоценную корону. В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией за титул сразятся онлайн, следить за перипетиями борьбы можно из любой точки земного шара на сайте конкурса или в соцсетях.

Модели в возрасте или ageplus, как их помечают в своих портфолио агентства, завоевывают мир. Ни один подиумный показ, ни одна рекламная съемка сегодня не обходится без пожилых женщин, которые вышли из образа бабушек-старушек и показали всему миру, что женщина в золотом возрасте все также привлекательна и энергична. Этим объясняется большая популярность конкурса среди женщин в возрасте, пишет interfax.by

Представительница Беларуси Татьяна раньше работала в строительстве, а сейчас на заслуженном отдыхе, но, как признается сама, совсем не сидит дома. Она строит новую карьеру и уже является опытной моделью ageplus (то есть, вне возраста), принимала участие в модных показах в Минске и других городах Беларуси. В связи с тем, что ей не нужно спешить на стройку, сегодня она может гораздо больше времени уделять личностному развитию. Женщина посещает тренировки по йоге, бачате и тайскому боксу.

“Я не позиционирую себя как пример для остальных и не делаю ничего специально, просто наслаждаюсь жизнью в новом статусе более свободной от работы женщины, постоянно открываю для себя что-то новое, на что раньше не хватало времени – признается Татьяна. – Но если жюри увидело во мне что-то, что мотивирует других представительниц прекрасного пола и возраста, то я этому рада. У меня самой есть такой мотиватор – это мой сын, мой главный подарок судьбы. Я всегда гордилась его успехами и достижениями и очень рада, что сын разделяет и мои успехи тоже. Я уверена, что у каждой женщины должна быть поддержка. А если к этому прилагаются цели сделать себя и мир вокруг себя чуточку лучше, тогда все получится. Дальше – только большие победы”.


“Несмотря на то, что для участия в финале Ms&Mrs Top of the World  не нужно будет никуда уезжать, этапы отбора будут не менее серьезными. Нашей участнице предстоит подготовить видеовизитку, презентовать национальный костюм и выступить в прямом эфире перед миллионами зрителей, которые смогут наблюдать за шоу. Как опытный директор конкурса без ложной скромности скажу, что мы рассчитываем только на главную корону. И в этом году у нас как никогда высокие шансы", — поделилась национальный директор конкурса красоты Евгения Тюленева.

Организаторы и участница пока не раскрывают секрета, о чем будет визитка белорусской участницы. Но обещают, что страна будет представлена достойно.

Ms&Mrs Top of the World
 
Теги: Минск
 
 
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Стало известно имя конкурсантки от Беларуси, которая представит нашу страну в финале международного конкурса Ms&Mrs Top of the World.
 
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