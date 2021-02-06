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Книжный бизнес парализован: счета издателей заблокированы уже три недели

06.02.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Работа издателей парализована

Книжный бизнес парализован: счета издателей заблокированы уже три недели
Книжный бизнес на паузе / blogspot.com
— Чтобы что-то делать, нужно людям за это платить. А если счёт заблокирован, такой возможности нет. Пока продаём книги, которые были изданы раньше, — рассказывает Еврорадио директор издательства "Кнігазбор" Геннадий Винярский. 13 января его забрали на допрос в ДФР. У издателя конфисковали компьютер и телефон.

С тех пор работа "Кнігазбора" парализована. Подвисло издание восьми книг: фотоальбома "Николай Арочко на фотографиях", книг прозы Галины Богдановой и Винцеся Мудрова, мемуаров Славомира Равича, литературного альманаха "Новы Замак", книг для детей и подростков: альманаха "Жэўжык", сказок и рассказов Максима Климовича и Людмилы Симонович.

— У нас тут не на что смотреть, — продолжает Винярский. — Мы работали только с двумя типографиями. Валютного счёта нет, работали только с резидентами Беларуси. С политическими заявлениями не выступали, ничего политического не издавали. Я не знаю, что там ещё можно проверять! Единственное, может, наши дела откладываются, потому что они ничтожные по сравнению с тем, когда берут акул бизнеса?

Но проверка продолжается, а "Кнігазбор" ждёт. Как и издательство "Янушкевіч", к директору которого Андрею Янушкевичу тоже пожаловали силовики. В феврале здесь должны были выйти две книги: новое издание "Собак Европы" Альгерда Бахаревича и сказочная повесть для подростков "Крабат" Отфрида Пройслера.

— За две недели никаких подвижек нет. Поводов для сенсаций тоже, — описывает ситуацию Андрей Янушкевич. — Выпуск книжек подвис. Мы не можем платить партнёрам, но ищем варианты. На месте не сидим: работаем по подготовке книг, переговоры с правообладателями не прекращались. Надеемся, что как-то выкрутимся. Пока ждём ответа ДФР на наше ходатайство на снятие ареста.

Руководитель сайта knihi.by Алесь Евдахо тоже столкнулся с давлением силовиков. У него тоже нет никакой новой информации о проверке, которая началась уже почти три недели назад. А о том, что его счёт заблокирован, он вообще узнал в банке.

— Пытаемся работать как есть, в ограниченных условиях, — говорит продавец книг. — Книжки продавать можем, но, когда мы наконец всё продадим, у нас ничего не останется. Новых книг нам никто не даст, так как мы не можем рассчитаться с поставщиками за старые. Счёт открыт для входа, но мы не можем с него ничего брать.

Евдахо говорит, что сейчас много усилий идёт на то, чтобы найти технику для работы, так как старую — телефоны и компьютеры — конфисковали.

Что касается убытков, то, по словам собеседника, свою работу (торговлю белорусскоязычной литературой) он всегда воспринимал больше как просветительскую:

— Бизнес в этом деле не первичное.
 
 
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