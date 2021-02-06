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Белорусов пустят в Россию только с результатом ПЦР-теста

06.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сесть на поезд в Россию белорусы смогут только с отрицательным ПЦР-тестом. Результаты надо иметь при себе в бумажном или электронном виде. А исследование пройти не позднее чем за 72 часа до даты пересечения границы, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Железнодорожное сообщение между странами возобновят 8 февраля. Его приостанавливали почти на 10 месяцев. Поезда будут отправляться в Москву, Санкт-Петербург и Калининград. Купить билеты на них смогут только граждане Беларуси и России. В вагонах пассажиры должны быть в масках.



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Железнодорожное сообщение между странами возобновят 8 февраля.
 
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