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Подмосковный «Витязь» победил минское «Динамо» со счетом 3:1

06.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подмосковный клуб «Витязь» победил минское «Динамо» в домашнем матче со счетом 3:1. Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает «Интерфакс».

В составе «Витязя» отличились на 24-ой и 60-ой минуте Захар Бардаков и Александр Дергачев на 36-ой. У минчан же отличился Шэйн Принс, забив гол на 38-ой минуте матча.

Подмосковный «Витязь» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ набрал 54 очка и поднялся в девятого на восьмое место, в зону плей-офф, сместив московский «Спартак». Хоккеисты «Красно-белые» потерпели поражение в гостях от череповецкой «Северстали» – 2:5. Так, «Спартак» имеет 54 очка, как и «Витязь», но клуб уступает по дополнительным показателем.

Череповецкий клуб же набрал 60 очков. Сейчас «Северсталь» находится на шестом месте в таблице «Запада».

Ранее телеканал «МИР 24» сообщал, что песня «Катюша» может стать гимном сборной России по хоккею.



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«Витязь» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, сместив «Спартак» из зоны плей-офф.
 
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