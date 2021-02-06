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"Правда тела". Когда "здоровое питание" становится помешательством
06.02.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
У такого расстройства есть название - орторексия. Как "здоровое питание" становится пищевой паранойей?
Почему даже скрупулезный подсчет калорий - иногда приводит к тому, что человек становится болезненно зацикленным на еде? Как орторексики становятся “пищевыми деспотами” для своей семьи, а себя - доводят до больничной койки? Как обнаружить это расстройство пищевого поведения, и чем оно опасно - объясняет клинический психолог, кандидат наук, автор первой в России книги по интуитивному питанию, руководитель центра Intueat, президент ассоциации АСОРПП Светлана Бронникова.
© Photo : пресс-службы ГКД и Crocus City Hall
01:35 Что такое орторексия
04:47 Когда орторексия приводит к трагедии - реальная история
11:18 Мифологема про “дырявый кишечник”: что это такое
14:00 Что плохого в том, чтобы быть фиксированным на здоровом питании ( и где та грань, когда человек уже становится орторексиком)
15:05 "Орторексы - самые ужасные посетители ресторанов"
19:01 "Посмотрите, как в нашей культуре называют десерты": Как шоколад может быть тройным ( и как это влияет на покупателей )
20:35 Может ли подсчет калорий быть опасным ( почему это приводит к тому, что человек начинает 24 часа в сутки думать только о еде )
25:35 Как отследить, что уже "перебираешь" в стремлении к здоровой еде
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