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Российское посольство снова высказалось о Костюшко. Байнет: «Показали истинное лицо»
06.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На этот раз посольство России в Беларуси опубликовало пост, в котором процитировало письмо Тадеуша Костюшко, написанное национальным героем белорусов в 1789 году.
Комментарии к данному посту скрыты. В связи с этим белорусские пользователи переместились в Instagram Национального исторического музея,
«Думаю, нам стоит даже поблагодарить @embassyruminsk за то, сколько крутых беларусов пришли в аккаунт музея, подписались на него, порадовали SMM-менеджера, поддержали его и показали, что никто не отнимет у них их историю и их гордость. А российские представители в который раз продемонстрировали свое истинное лицо. Беларусы, вы котики!»
«Наверное, стоит сразу с аквадискотекой разобраться, а потом рассказывать суверенной стране, кто для них герой, а кто – нет».
По данным на утро субботы количество комментариев, большинство которых – в поддержку музея, – больше тысячи.
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На этот раз посольство России в Беларуси опубликовало пост, в котором процитировало письмо Тадеуша Костюшко, написанное в 1789 году.
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