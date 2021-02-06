Российское посольство снова высказалось о Костюшко. Байнет: «Показали истинное лицо»

Источник материала: Салiдарнасць

На этот раз посольство России в Беларуси опубликовало пост, в котором процитировало письмо Тадеуша Костюшко, написанное национальным героем белорусов в 1789 году.





Комментарии к данному посту скрыты. В связи с этим белорусские пользователи переместились в Instagram Национального исторического музея, где дискуссия продолжается уже вторые сутки .

«Думаю, нам стоит даже поблагодарить @embassyruminsk за то, сколько крутых беларусов пришли в аккаунт музея, подписались на него, порадовали SMM-менеджера, поддержали его и показали, что никто не отнимет у них их историю и их гордость. А российские представители в который раз продемонстрировали свое истинное лицо. Беларусы, вы котики!»

«Наверное, стоит сразу с аквадискотекой разобраться, а потом рассказывать суверенной стране, кто для них герой, а кто – нет».

По данным на утро субботы количество комментариев, большинство которых – в поддержку музея, – больше тысячи.