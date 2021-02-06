В Гродно маршрутка влетела под фуру — пострадали пассажиры

Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси случилось в областном центре.





По информации региональной Госавтоинспекции, накануне вечером на улице Курчатова 27-летний водитель маршрутки «не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автопоезд в составе седельного тягача "МАЗ"».

Как сообщается, один из пассажиров получил перелом руки, а пассажирка была госпитализирована для дополнительного обследования.